Como parte del proyecto Vallejo-i, autoridades locales, federales y empresarios inauguraron el Centro de Distribución Metropolitano de Grupo Bimbo en la alcaldía Azcapotzalco, el monto de inversión privada ascendió a los 2,720 millones de pesos y se traduce en 300 empleos para la Ciudad de México.

En el evento, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que el objetivo de su administración es levantar a las industria manufacturera, para que la vocación de la entidad no solamente dependa del sector servicios.

“Hemos hablado con muchos industriales para que no abandonen la capital, así como Bimbo, hoy tenemos una inversión de cerca de 4,000 millones de pesos en esta zona de la Ciudad de México, de muchos industriales que habían pensado que tenían que salirse de la urbe (…) Les dimos todas las facilidades, sobre todo administrativas, para que se quedaran en la Ciudad de México”, puntualizó.

La mandataria capitalina hizo hincapié en que se busca que este tipo de industrias sean limpias y no generen contaminación ambiental; además, se quieren generar proyectos con valor agregado y que se aprovechen los avances tecnológicos actuales.

Asimismo, recordó que han invertido cerca de 600 millones de pesos para la mejora de infraestructura de Vallejo-i. Con los recursos se cambió la red de agua potable y de drenaje de la zona, también se implementó concreto hidráulico en Avenida Ceylán, que permite el paso de grandes camiones sin daños a la infraestructura.

Acompañé al Presidente @lopezobrador_ a la inauguración del nuevo Centro de Distribución Metropolitano @Grupo_Bimbo en la Ciudad de México, ahí informamos junto con el Alcalde @vidallerenas el avance del Proyecto Vallejo-i pic.twitter.com/vunRXSjqQo — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 3, 2020

Además, se construye la Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco, que será la más moderna de América Latina. A la par, se creó un Consejo Consultivo del Proyecto Vallejo-i, donde participan autoridades y empresas, sumado a que se estableció un programa parcial de Desarrollo Urbano en la zona, el cual integra distintos usos de suelo que impulsan la inversión.

Adelantó que se trabaja con la Secretaría de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que en el 2021 llegue a la zona el primer Centro de Datos dentro del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica.

Sheinbaum Pardo expuso que se logró que Azcapotzalco sea la primera alcaldía con el mayor porcentaje del PIB manufacturero de la Zona Metropolitana del Valle de México.

“Azcapotzalco es hoy la primera alcaldía en el porcentaje del PIB manufacturero de toda la Zona Metropolitana del Valle de México, no es ni Ecatepec, no es Tlalnepantla, no es Naucalpan, y Azcapotzalco, y queremos que, no solamente siga sino que se incremente sin causar contaminación”, acotó.

Apuesta

El presidente de Grupo Bimbo, Daniel Servitje Montull, señaló que la empresa panificadora celebra su 75 aniversario con la puesta en operación del Centro de Distribución Metropolitano de Grupo Bimbo.

“Construimos este Centro de Distribución con la más alta tecnología en medioambiente, aquí está el techo de energía solar más grande de México y el tercero más grande de toda América Latina. Asimismo cuenta con sistemas de captación de agua de lluvia, planta de tratamiento de agua y transporte de terminales eléctricos”, dijo el también director general.

Resaltó que este proyecto permitirá ahorrar más de 6,500 viajes de reparto al año con lo que beneficiará al tráfico y a la calidad del aire de la Ciudad de México.

El Centro de Distribución Metropolitano de Grupo Bimbo cuenta con una superficie total de poco más de 89,000 metros cuadrados, de los cuales, una tercera parte se ha destinado para las áreas operativas y más de 29,000 metros cuadrados son para áreas verdes.

kg