Querétaro, Qro. Frente al alza de contagios por Covid-19 que experimenta el estado desde el último mes, el gobierno estatal reiteró la emisión de una alerta para solicitar a la población que mantenga la aplicación de medidas sanitarias y evitar una nueva presión sobre los servicios hospitalarios, así como un retroceso en la recuperación económica.

En un mensaje dirigido a la población —al mediodía de este domingo— el gobernador, Francisco Domínguez Servién, expuso que las decisiones colectivas han sido insuficientes para detener la propagación del virus, aunado al riesgo de que proliferen las variantes identificadas en el estado.

“Este es un mensaje de alerta ante el incremento de los casos de Covid-19 en nuestro estado. Las decisiones que estamos tomando en lo colectivo no han sido suficientes para detener la transmisión del virus, las nuevas variantes son de preocupación y ya se encuentran en nuestro estado”, pronunció.

Los contagios en población infantil y joven —refirió— son preocupantes, debido a que en el rango de personas de 20 a 49 años se encuentra focalizado más del 70% de los contagios actuales, grupo poblacional en que se están presentando hospitalizaciones e incluso defunciones. También expuso que hasta el 15 de julio en el estado se registraron seis contagios entre infantes, una cifra sin precedente.

“Hoy el grupo de 20 a 49 años reúne más de 70% de los contagios, varios de estos pacientes sin enfermedades previas, están ingresando a las áreas de cuidados intensivos de los hospitales Covid con neumonía grave, algunos de ellos tristemente están falleciendo. Nuestro número de activos se multiplica semana con semana, las hospitalizaciones van en aumento”, expuso.

Ante este nuevo repunte de contagios, expuso, el gobierno estatal fortalecerá las estrategias evocadas a la atención y contención del virus. Asimismo, se fortalecerá la estructura para la atención hospitalaria de pacientes con Covid-19; la emisión de referencias numéricas y entrenamiento social para darle visibilidad de la velocidad con que sube o baje el fenómeno; una plataforma operativa permanente comenzando por canales de comunicación confiables; el centro de atención telefónica; la aplicación de pruebas gratuitas; servicios de las consultas médicas, psicológicas y el seguimiento de casos.

“No somos ajenos a la dinámica del país, ignorarla sería esperar a que los efectos de fenómeno nos embistan con fuerza, debemos de actuar a tiempo e ir un paso adelante, es por ello que he instruido a mi equipo de trabajo que se desplieguen todos los recursos humanos y materiales y se fortalezcan todas las áreas de atención y contención para enfrentar este nuevo embate del virus”, pronunció.

Además, desde el Comité Técnico de Salud se hará una modulación de los escenarios estatales —que restringen movilidad mediante limitaciones de aforo y horario en los negocios—, con la finalidad de encontrar un mejor equilibrio entre la salud, la economía y la salud emocional de la población.

Durante su mensaje también planteó que se harán adecuaciones al marco legal del estado para reforzar la supervisión sanitaria.

“Las adecuaciones necesarias al marco legal para reforzar la supervisión sanitaria. Que quede muy claro: no voy a poner en riesgo los resultados que hemos obtenido. (…) Los resultados no son productos de milagro, tiene una estrecha relación causa y efecto, contamos con un sistema de alerta temprana y con una vocería que lleva semanas advirtiéndonos del riesgo. Es hoy cuando debemos tomar acciones, depende de ti transformarlo en resultados, el retorno a clases, la recuperación económica de ciertos sectores y la armonía social depende de las decisiones que tomemos durante las siguientes semanas”, apuntó.

Francisco Domínguez reiteró el llamado a la ciudadanía para seguir aplicando los protocolos sanitarios: como el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, así como vacunarse.

“Hoy enfrentamos un momento crucial en el que está en juego todo lo que hemos logrado en semanas y en meses previos, no esperes vivir una experiencia dolorosa para cambiar. No bajes la guardia, usa cubreboca, vacúnate y sigue cuidándote. No dejaremos de creer en ti ni de luchar contigo. El tiempo de Querétaro es hoy”, concluyó.

Casos activos aumentan 86.7%

En casi una semana, el número de casos activos de Covid-19 incrementó 86.7% (359 nuevos activos), pasó de 414 a 773 contagios activos.

Al corte de 15 de julio, Querétaro se ubicó en la posición 14 nacional, con una tasa de incidencia de 37.02 casos activos confirmados por cada 100,000 habitantes (773 activos), es decir, escaló tres peldaños, debido a que al 7 de julio se situaba en el lugar 17, con una tasa de 20.12 por cada 100,000 habitantes (con 414 activos).

De acuerdo con el último reporte —emitido por la Secretaría de Salud al 16 de julio—, la entidad acumula 70,119 contagios por Covid-19, 220 se sumaron en el último día del reporte, un día previo la cifra fue de 147 contagios; mientras que hasta hace un mes al día se reportaban alrededor de 30 contagios.

También se tiene un acumulado de 4,824 personas que han fallecido a causa de la enfermedad, dos se sumaron en el último día del reporte y un día previo tres casos más.

El reporte precisa que el 15 de julio se registraron seis casos positivos en niños de entre 0 y 6 años. Además 76% de los contagios se encuentran en el grupo de 20 a 49 años. Y las dos defunciones reportadas hasta este 16 de julio corresponden a personas de 35 y 40 años sin comorbilidades.