Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón dijo que su administración está pasando por dificultades y este miércoles 19 de agosto, en que se reunirá junto con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el presidente Andrés Manuel López Obrador, le expondrá la necesidad de apoyar a los estados por la pandemia y revisar el pacto fiscal.

“Mañana tenemos que hablar con el presidente y me toca ser orador –espero que no me borren de la lista—para ofrecerle colaboración y exigencia de que el pacto federal ya es viejo, y no sólo se trata de dinero, sino de potencializar lo que Nuevo León tiene que hacer para mejorar su condición en la economía”, afirmó Rodríguez Calderón.

Indicó que el estado sigue en pie, muestra de ello es la creación de la Asociación Civil para la promoción de inversiones y turismo de negocios en la entidad que se anunció este martes 18 de agosto, en la que participan el gobierno, los empresarios y la academia.

“Nuevo León nunca ha sido sumiso con el Centro, se trata de ser atrevidos, de arriesgarnos, con esta iniciativa en que todos han acordado colaborar para levantar al estado”.

En la promoción del estado se puede asegurar que hay capacidad hospitalaria que ha ido creciendo y permite enfrentar la crisis provocada por Covid-19, además de tener la tasa más baja de letalidad de todo el país.

Otro factor que requiere atención inmediata es la educación, tema en el cual está apoyando el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, porque las empresas requieren jóvenes preparados.

kg