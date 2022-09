Gestión errónea del agua y el cambio climático podrían afectar la disponibilidad del agua en Nuevo León

Monterrey, NL. Las precipitaciones pluviales ocurridas durante el mes de septiembre han incrementado de forma importante el nivel de las presas de Nuevo León y están recargando el acuífero, lo que permitirá restablecer la demanda de agua potable a la zona metropolitana. No obstante, la escasez de este recurso puede persistir por diferentes factores, entre ellos por la gestión errónea del recurso hídrico, exacerbado por las consecuencias del cambio climático, indican especialistas.

Greenpeace ha declarado que debido a la escasez del agua, en Nuevo León se le ha dado prioridad a medidas centradas en la extracción del agua subterránea y no se han integrado medidas orientadas a regenerar y conservar la cuenca, lo que podría favorecer la restauración del ciclo del agua e implicaría atender la emergencia climática y la sequía que se vive en la región.

Desde el inicio de la crisis hídrica, en febrero pasado, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, ha tomado medidas para restablecer la disponibilidad del agua, como la reparación de la red de abastecimiento del agua y drenaje para disminuir el desperdicio por fugas, así como medidas de ahorro, eficiencia y disminución del consumo de agua para viviendas e industrias.

El 22 de marzo inició el programa “Agua para Todos”, que consistía en dividir al área metropolitana en siete zonas, y cada una de ellas no tendría agua un día a la semana; sin embargo a partir del 4 de junio se tomó la decisión de abastecer a toda el área metropolitana de las 4:00 a.m. a las 10:00 a.m., debido a que las presas de Cerro Prieto y La Boca quedaron en su punto más crítico de almacenamiento.

Se decidió también que todas las personas o negocios que gastaran más de 70 metros cúbicos por mes se les reduciría la potencia del agua.

También el gobierno federal, estatal y la industria han apoyado alrededor de ocho municipios a los que no llegaba agua con cientos de pipas, antes de las lluvias se llegaron a repartir alrededor de 9 millones de litros.

Por otra parte, Greenpeace recomendó a Nuevo León, que se realice la regeneración y conservación de ecosistemas en zonas boscosas, cañadas, barrancas, manantiales, humedales, ríos urbanos y cuerpos de agua, así como la definición de zonas prioritarias de conservación y protección de suelos de infiltración, así como de inyección al acuífero en áreas viables.

Lección no aprendida

De acuerdo con el reporte diario de almacenamiento de las presas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este 16 de septiembre, la presa de Cerro Prieto tiene un almacenamiento de 44.357 millones de metros cúbicos, con un llenado de 14.79% y no hubo extracción.

El almacenamiento de la presa La Boca es de 27.814 millones de metros cúbicos, con un nivel de 79.46% de llenado y una extracción de 2,982 litros por segundo, mientras que la presa más grande del estado, El Cuchillo muestra 747.613 millones de metros cúbicos, es decir, un volumen de 66.56%, y una extracción de 5,038 litros por segundo.

El embalse de La Boca está situado muy cerca del Pueblo Mágico de Santiago, por ello se ha convertido en un referente turístico, y por fin los regiomontanos pueden acudir para navegar y disfrutar de la presa o acudir a los restaurantes aledaños.

El inconveniente es que los visitantes de la presa La Boca, han dejado toneladas de basura, lo que dificulta la potabilización del agua de esta presa.

De acuerdo con Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, ya se cuenta con una disponibilidad de 15,500 litros por segundo de agua potable para la zona metropolitana.

La lluvia sigue beneficiando a Monterrey, sin embargo, esta noche del 15 de septiembre, hubo un récord de asistencia de regiomontanos que festejaron el grito de Independencia en la plaza de los Héroes, pero dejaron 22 toneladas de basura, por lo que el municipio de Monterrey realizó en la madrugada un operativo de limpieza, para evitar daños al drenaje y posteriores inundaciones.