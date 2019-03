Monterrey, NL. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León presentó ante el Congreso local un dictamen mediante el cual determinó como innecesaria la subsistencia de la Unidad de Transición de Combate a la Corrupción, a cargo de Ernesto Canales Santos y en consecuencia la declaró disuelta.

“Lo anterior después de una pertinente evaluación de resultados y de conformidad con lo establecido en el artículo noveno transitorio, quinto párrafo, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León”, indicó en un comunicado.

Indicó que por tanto, los asuntos que eran competencia de la Unidad de Transición de Combate a la Corrupción, serán ahora del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, quien designará al funcionario competente para su continuación hasta su conclusión.

El personal de dicha unidad quedará a disposición de la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas de la Fiscalía.

Asimismo, los recursos materiales y de infraestructura que fueron asignados a dicha unidad quedarán a disposición de la mencionada Secretaría para su reasignación.

Cabe recordar que, Ernesto Canales ex subprocurador Anticorrupción dio a conocer el 3 de junio de 2016 la primera fase de la “Operación Tornado”, en la cual se señaló a 11 ex funcionarios estatales, encabezados por el ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, de presuntamente haber otorgado incentivos fuera de la ley a la armadora Kia Motors.

Sin embargo, en agosto de 2018, un juez decidió no vincular a proceso al ex gobernador y quedó absuelto.