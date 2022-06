Monterrey, NL. Con una inversión de 140 millones de dólares, la empresa china Lingong Machinery Group (LGMG) construirá una nueva planta de producción de elevadores eléctricos articulados, dentro del parque industrial Roots Aeropuerto, en el municipio de Marín, Nuevo León.

La empresa líder en la industria de maquinaria pesada para la construcción, anunció su proyecto de inversión y firma de contrato durante una ceremonia híbrida celebrada entre directivos de la compañía, funcionarios de la Secretaría de Economía de Nuevo León, representantes de Invest Monterrey y del parque industrial Roots Aeropuerto.

Lingong Machinery Group dio a conocer que, junto con dos de sus principales proveedores, ocupan un área de alrededor de 30 hectáreas y van a generar alrededor de 1,400 nuevos empleos.

Su producción se destinará para la exportación y venta en los Estados Unidos.

“Creemos que con nuestro trabajo en conjunto aceleramos la producción de la planta en México y así promoveremos la expansión y optimización de la cadena industrial en México, fortaleciendo a la industria y los comercios locales”, dijo Yu Mengsheng, presidente de LGMG Group.

Añadió que tienen como objetivo impulsar a más empresas de la cadena de producción de LGMG para que inviertan en Monterrey.

A su vez, Andrés Ochoa Bünsow, presidente del Consejo Directivo de Invest Monterrey anotó que en conjunto con el gobierno y el ecosistema empresarial local, la empresa de origen chino podrá contar con el apoyo necesario para llevar a cabo sus operaciones.

“Estamos convencidos de que proyectos de tan alto valor para el estado merecen todo el apoyo”, puntualizó el dirigente.

Por otra parte, el secretario de Economía estatal, Iván Rivas Rodríguez destacó que Nuevo León es un estado con visión de futuro, que busca proyectos que impulsen y fortalezcan el desarrollo económico.

“Desde la Secretaría de Economía de Nuevo León tenemos muy claro que las empresas necesitan que el gobierno sea un aliado, un facilitador, y no un obstáculo”, afirmó Iván Rivas.

En tanto, Mario Gutiérrez, propietario del parque industrial Roots, agradeció que la compañía haya elegido junto con sus proveedores este parque para establecer sus operaciones en Nuevo León y en el país.

“Queremos hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a que su proyecto sea muy exitoso”.

Lingong Machinery Group es considerado como uno de los cuatro grupos más grandes de la industria de maquinaria de construcción en China.

El grupo se conforma de tres empresas: Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd. (SDLG), Lingong Group Jinan Heavy Machinery Co., Ltd. (LGMG) y Lingong Special Machinery Co., Ltd. Sus actividades abarcan cinco áreas: maquinaria de construcción, maquinaria de minería, plataformas aéreas de trabajo, maquinaria especial y fabricación de componentes.

En el primer trimestre de 2022, el estado de Nuevo León registró 1,105.8 millones de dólares, de Inversión Extranjera Directa (IED), de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía federal.

