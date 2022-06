El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estimó que los estados gastan en pensiones el doble de lo que reportan, debido a que en el 2021 ejercieron 38,000 millones de pesos, monto superior a los 19,000 millones reportados en la Cuenta Pública de las entidades federativas.

No se trata de que los estados inventen los recursos. Las leyes estatales y municipales permiten que los gobiernos estatales e incluso universidades autónomas cuenten con esquemas propios de pensiones. Lo que no es legal es que los estados no estén reportando efectivamente el gasto final en pensiones”, comentó Alberto Pérez, coordinador de Finanzas Públicas del CIEP.