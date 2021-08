Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, informó que en el próximo ciclo escolar de educación básica, que inicia el 30 de agosto, las escuelas privadas y públicas podrán tener un esquema presencial, de forma gradual, siempre y cuando tengan autorización por parte del Sistema de Salud.

“No es lo mismo abrir o cerrar un estadio que una escuela. Si la mayoría de los padres tienen desconfianza (de enviar a sus hijos), es fácil culpar al maestro, (si algún alumno se contagia), cuando la primera responsabilidad es de los padres de familia (verificar que sus hijos no presenten síntomas de Covid-19); si vamos a ir al riesgo, vayamos todos”, subrayó el mandatario estatal.

Para el regreso a clases habrá tres modalidades: presencial, con un número de alumnos determinado por cada salón; por educación a distancia y también híbrido, es decir, presencial y a distancia.

En ese sentido, el secretario de Salud, Manuel de la O. Cavazos, enfatizó que en este sector no habrá aforos permitidos, como en otros sectores, porque hay 1 millón de alumnos de preprimaria, primaria y secundaria.

Propuso que las autoridades escolares decidan un número de alumnos determinado por cada aula, porque el regreso a clases presenciales debe ser gradual y en base a las condiciones epidemiológicas, “donde decidiremos si avanzamos o cerramos”, dijo el secretario de Salud.

Por otra parte, debido a que hay maestros que podrían ser vulnerables, también se puede adoptar por un sistema escalonado, donde los grupos van a diferentes horas, o un grupo asiste una semana y otro en la siguiente.

Recalcó De la O. Cavazos, que la presencia en las aulas debe ser reducida en tiempo, por ejemplo, no más de tres horas de clases. Y para evitar aglomeraciones, no habrá festivales, ni ceremonias, ni recreo.

Reiteró que la asistencia de alumnos y maestros es voluntaria.

Educación básica en Nuevo León, en cifras

El gobernador comentó que en la entidad hay 1,311 colegios particulares de educación básica, 806 ya cumplieron con los requisitos del Sistema de Salud; sin embargo 500 prefieren una educación mixta o híbrida, 221 optaron por continuar las clases a distancia y sólo 85 escuelas particulares prefirieron el modelo presencial con un número reducido de alumnos.

Por otra parte, en el estado hay 5,403 escuelas púbicas en los turnos matutino y vespertino, de ellas, 3,174 definieron que continuarán con clases a distancia, sólo 71 optaron por el modelo presencial, porque son escuelas pequeñas y 303 prefirieron un esquema híbrido: presencial y a distancia.

“Considerar a las escuelas, como actividad esencial es facultad de la federación, hoy anunciamos que regresamos a clases y todas las escuelas han tomado su decisión”, recalcó Rodríguez Calderón.

Ante la propuesta del gobernador electo, Samuel García Sepúlveda de que el presupuesto que se tiene para la transición se transfiera para la rehabilitación de escuelas, el mandatario actual, dijo que son 5 millones de pesos, que no se van a requerir para los trabajos de transición, porque cuentan con la infraestructura necesaria.

Y reiteró: “Ninguna escuela podrá abrir sin autorización del Sistema de Salud, si los maestros deciden no asistir porque perciben que tienen riesgo, (que las autoridades escolares) no los presionen”, y que los padres de familia no los culpen de los contagios de Covid.

Cabe señalar que el personal docente fue vacunado con el biológico CanSino, del 27 de abril al 5 de mayo, por lo que en 6 meses tendrán que recibir un refuerzo de la vacuna.

kg