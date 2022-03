Monterrey, NL. En estados como Baja California se han pausado inversiones, debido a que muchas empresas no quieren llegar hasta que se les asegure que las plantas utilicen energías limpias, para reducir la huella de carbono y ser responsables con el medio ambiente, afirmó Luis Manuel Hernández González, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) nacional.

“Tenemos estados como Baja California, donde ya la energía no resiste, puedes poner una nave pero tienes que correrla (energía) con diésel; pero por sistemas de huella de carbono y responsabilidad social muchas empresas no quieren llegar hasta que no se les asegure que es energía renovable”, enfatizó Hernández González.

Además, dijo, hay otros temas como el agua, el gas natural, que se deben sumar. Cada estado tiene sus temas y su vocación, “por eso tenemos que ser selectivos y ver qué tipo de inversión viene. México ha sido responsable, (…) hay inversiones que necesitan mucha agua y no son convenientes para las entidades federativas”.

En Baja California tres empresas de electrónicos pausaron su inversión, sin embargo, no se tiene un conteo a nivel nacional, lo que se ha observado en el sector es un crecimiento orgánico de las maquiladoras, “pero sí vemos que en un año se empezarán a dar (las inversiones)”, estimó el presidente de Index Nacional, durante la toma de protesta de Javier González Caballero, como presidente de Index local.

Retos para Nuevo León

En el caso de Nuevo León, los factores que podrían afectar la llegada de inversión son la energía y el agua, mencionó González Caballero.

“El tema energético ha generado duda, sobre todo por el mensaje de inestabilidad que se manda, hay una reforma y luego una contrarreforma, las empresas nunca tienen reserva en enfrentar un escenario (adverso); el problema es cuando no hay un marco regulatorio consistente”.

“Para nuestras empresas, son inversiones de 5 a 20 años, el ver que es tan cambiante (el tema energético), la duda que genera, es que se pueda trasladar a otras regulaciones, que tengan por ejemplo, mayor impacto aduanero. Entonces el mensaje que se manda con eso le pega muy fuerte a los grandes consumidores de energía”, recalcó el presidente de Index Nuevo León.

Con relación a la escasez de agua en Nuevo León, las empresas afiliadas a Index buscan optimizar el consumo en pinturas, estampados, donde se requiere agua, “muchos de los esfuerzos que se han estado haciendo es con plantas tratadoras de agua, para poder estar reciclando y tener una reducción en el consumo, crear programas para concientizar en el manejo de forma interna, tenemos áreas de mingitorios secos, explicó.

La estrategia que están adoptando la mayoría de estas compañías, podría ser restringir el suministro en algún horario, y tener reservas, “estamos buscando un plan B, en almacenamiento, pero sobre todo cómo reducir el consumo”, ahondó.

Al inicio de este año hay en la entidad 673 empresas de manufactura con el programa IMMEX, con más de 333,000 trabajos formales, y las exportaciones ascendieron a 45,473 millones de dólares, es decir 20.29% con respecto a 2020.