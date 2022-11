En tres semanas anunciarán nuevas fechas de la inauguración de los tramos del Tren Maya: AMLO

Cancún, QR. En tres semanas se dará nueva fecha de inauguración de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, así como del Aeropuerto Internacional de Tulum. Así lo dio a conocer el presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita de supervisión a ambos proyectos este fin de semana en Quintana Roo.

“Alrededor de 500 kilómetros y el nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum, la pregunta que va a quedar en el aire y vamos a responder en tres semanas va a ser, ¿cuándo inauguramos el tramo del Tren Maya Cancún–Escárcega? Y, ¿cuándo inauguramos el aeropuerto, Felipe Carrillo Puerto? En tres semanas ya podemos dar fechas”, dijo el mandatario en un mensaje a través de sus redes sociales.

Previamente, tanto el aeropuerto, como la totalidad de los siete tramos que conforman el Tren Maya estaban previstos para ser inaugurados en diciembre del 2023, según lo reiterado por Andrés Manuel López Obrador a lo largo de varias de sus conferencias matutinas.

Sin embargo, las nuevas fechas de inauguración podrían estar relacionadas con que, hasta el momento, en ninguno de los reportes semanales de avance de obra del Tren Maya se ha mencionado ningún dato sobre los trabajos en los referidos tramos 5,6 y 7.

Han sido grupos ambientalistas quienes han dado a conocer múltiples hallazgos de cuevas y ríos subterráneos en el trayecto que va de Cancún a Tulum, lo cual ha impedido que la obras avancen a la celeridad requerida por el gobierno federal.

El hallazgo más reciente es una cueva de más de 70 metros de diámetro llamada Tortuga, justo en el trazo del Tramo 5 sur, la cual obligaría a ajustar el trazo para evitar riesgos de colapso, según testimonios recabados entre los trabajadores de ICA que realizan estudios topográficos, los cuales aseguran que ello impide agilizar el avance de obra como lo ha solicitado la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo de este tramo.

En lo referente a los tramos 6 y 7, el propio presidente, en su conferencia matutina del lunes 17 de octubre, denunció que líderes comuneros en el sur de Quintana Roo están amenazando con no vender sus tierras al Tren Maya, si antes no se les paga una indemnización de hace 50 años, por la construcción de la carretera de Chetumal a Escárcega.

López Obrador amagó incluso con dejar inconcluso el circuito del tren si no se llega a un acuerdo con los comuneros.

“Resulta que en el tramo de Xpujil a Chetumal, hay cinco ejidos, que los dirigentes, aclaro, no los campesinos, los comisariados, no los estoy acusando, nada más estoy informando, no quieren que pase el tren, o sí quieren, pero están condicionando a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les pague una indemnización de cuando se construyó la carretera de Escárcega, eso fue a finales de los 60, principios de los 70 del siglo pasado, es una demanda de hace medio siglo, habría que ver si ya estaban constituidos estos ejidos”, comentó el mandatario.

Compra de terrenos

Pese a lo dicho por el presidente López Obrador, en realidad el tema de las indemnizaciones es sólo una parte de las exigencias de los ejidatarios, pues apenas a finales de septiembre pasado realizaron bloqueos viales exigiendo no sólo el pago de sus tierras empleadas en la carretera Chetumal-Escárcega, sino el pago justo por las decenas de hectáreas que el gobierno federal pretende incorporar al Tren Maya.

En algunos casos la oferta a los comuneros es de 20 pesos por metro cuadrado; mientras que en otros casos se les ha ofrecido hasta 91 pesos.

Por ejemplo, el ejido Laguna Om no sólo reclama la indemnización de 120 hectáreas a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), sino un pago justo por las otras 133 que el gobierno federal pretende comprar para el Tramo 7 del Tren Maya.

En el ejido Sergio Butrón Casas reclaman el pago de 41 hectáreas expropiadas para la modernización de la carretera, mientras que exigen un pago justo y con valor comercial de otras 28 hectáreas para la vía férrea; en El Ramonal, el adeudo pasado es por 64 hectáreas, y piden que un precio justo por otras 58 hectáreas que necesita el gobierno federal para el tren.

Otro caso es en El Palmar, al que se le adeudan 36 hectáreas y les pretenden expropiar otras 31; por último, está el ejido Sacxán, que exige el pago de 31 hectáreas que se le expropiaron en el pasado y reclama un precio justo para otras 28 hectáreas que se le piden para el proyecto ferroviario.

Respecto al nuevo aeropuerto de Tulum, también existe un conflicto ejidal por las 1,200 hectáreas que el López Obrador aseguró que habían sido cedidas en venta sin mayor conflicto por distintos ejidatarios del municipio Felipe Carrillo Puerto, aunque en realidad existe descontento por el precio pactado por la tierra.

AMLO presume el tendido de vía del Tren Maya

Posteriormente, el domingo en la tarde, el presidente López Obrador dijo en sus redes sociales que ya se han tendido 37 kilómetros de vía del Tren Maya en el tramo de Mérida a Campeche, lo que equivale al 20% del total.

En Twitter, el jefe del Ejecutivo detalló que en este tramo hay 184 kilómetros.

Durante su gira de este fin de semana, López Obrador también visitó Yucatán para supervisar la construcción de los tramos 3 y 4 del Tren Maya, dos plantas de generación eléctrica de ciclo combinado, la ampliación del Puerto de Altura de Progreso y el Gran Parque d ela Plancha.



