En una carta dirigida al gobernador Carlos Joaquín González y a la secretaria de Gobernación del gobierno federal, Olga Sánchez Cordero, cámaras empresariales y colegios de profesionistas de Quintana Roo manifestaron su total rechazo a los incentivos fiscales otorgados por el Congreso del estado para el establecimiento de casinos en el estado.

La misiva expone que el 13 de diciembre pasado, los diputados de la XVI Legislatura del estado de Quintana Roo aprobaron “una exención de impuesto a las erogaciones en juegos y concursos, en favor de las personas físicas o morales que realicen nuevas inversiones en Quintana Roo, superiores a los 40 millones de pesos y cuyo giro sea de juegos y concursos en la modalidad de casinos, que se ubiquen en las zonas turísticas del Estado y que acrediten que al menos 50% de sus clientes sean extranjeros o no residentes en la entidad.

Los empresarios aseguran que esta disposición no venía contemplada en la Iniciativa de la Ley de Ingresos que envió el Ejecutivo Estatal al Congreso, la cual se ingresó con fecha 19 de noviembre del 2019, sino que fue incluida en la sesión número 24 de fecha 26 de noviembre del 2019 de última hora, por diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, mediante la inserción de un artículo Séptimo Transitorio a la Ley de Ingresos del Estado, misma que fue publicada en el Periódico Oficial el 27 de diciembre del 2019.

“Este precepto va en contra de la nueva política fiscal de la federación; respecto a No otorgar privilegios a sectores que no representan una aportación a la productividad y/o afectan a la salud y buenas costumbres de la comunidad, además de que se retiran exenciones y condonaciones de impuestos y derechos”, añaden.

El bloque empresarial cuestiona si los legisladores analizaron las implicaciones reconocidas como asociadas a la proliferación de casinos respecto a la inducción de conductas antisociales y dañinas para el desarrollo de la personalidad de los usuarios.

“¿Qué sectores de la sociedad en particular, en la circunstancia actual estatal, piden que haya más casinos? ¿Cuáles partidos políticos, autoridades y personas, están impulsando esta disposición y cuáles son sus motivaciones e intereses? ¿Quién va a pagar las consecuencias económicas, sociales, de seguridad y salud pública que derivan de la aprobación de esta disposición?”, añade la carta.

Concluyen solicitando al gobernador Carlos Joaquín que, en virtud de que no fue una propuesta presentada por él mismo y que mientras no se respondan estos cuestionamientos fundamentales; el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos para el año fiscal 2020, no sea aplicado.

El documento está firmado por el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, el Colegio de Contadores Públicos de Cancún, Ciudadanos por la Transparencia, las asociaciones de hoteles de Cancún y la Riviera Maya, la Asociación de Agentes Aduanales de Cancún, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, entre otros que suman en total 28 cámaras y colegios de profesionistas.