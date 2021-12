Querétaro, Qro. El desabasto de insumos, frente a problemáticas como la crisis logística global, ha propiciado que algunos centros de producción intercalen por ciertos periodos a su personal.

Ante esta situación, la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, destacó que de manera oficial la dependencia no ha recibido notificaciones de paros técnicos en empresas del estado, no obstante, sí han recibido solicitudes de asesoría.

La dependencia estatal tiene 10 registros de asistencia legal, pero no de inicio de procedimiento para declarar paro técnico, al menos desde el inicio de la actual administración, el 1 de octubre.

Este asesoramiento consiste en dar acompañamiento en los centros de trabajo para corroborar que no se violenten los derechos de los trabajadores ante cambios o reestructuraciones.

“El paro técnico tiene una particularidad, debe ser debidamente notificado, los ejercicios diversos que se realicen no encuadran en esta figura. Así como tal no tengo uno reportado desde que estoy en la secretaría (...) En este caso de ejercicios (paros técnicos) –obviamente porque el giro de la empresa o la dinámica de la empresa varía y tiene que hacer una reestructura al interior de la clase trabajadora– lo que hacemos es hacer el acompañamiento para no violentar los derechos laborales de los trabajadores. Más como asistencia legal, no como inicio de procedimiento, tenemos diez registros” explicó.

La falta de materias primas está impactando a los centros de producción del estado. Ante la escasez de componentes para completar sus ciclos productivos han optado por intercalar a su personal, confirmó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la entidad, José Cruz Araujo Ávila.

“No hay materia prima que esté ingresando de Europa, todo eso está perjudicando a la planta productiva que hay en Querétaro (...) Lo que está haciendo ahora la empresa es que te da una semana a ti (como trabajador), si tienes tres turnos te da una semana de descanso, para que no te quedes sin tu ingreso, entras la siguiente semana y entonces se van los otros (trabajadores) para que no te falte tu ingreso”, expuso.

Desde octubre, precisó, algunas empresas han optado por este esquema de trabajo, con la finalidad de mantener sus plantillas laborales; sin embargo, refirió que la problemática ha comenzado a agudizarse.

“En octubre se volvió a agudizar la escasez de semiconductores y escasez de materias primas. El empresario está haciendo hasta lo imposible por no quedarse sin esa mano de obra”, informó.

En Querétaro unidades económicas de manufactura automotriz, de la industria del plástico e incluso del sector comercio han reportado impactos a causa de la crisis mundial de los contenedores, lo que ha propiciado encarecimiento de insumos de importación, retazos en materia prima y un alza en los costos de transportación. Particularmente la industria automotriz adolece el déficit de semiconductores.

