Cancún, QR. Propietarios de terrenos en Malecón Tajamar esperan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador encuentre una salida legal al conflicto que mantiene detenido el proyecto, pues de lo contrario anticipan que exigirán no sólo la devolución del dinero que pagaron al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) por predios en los que no pueden construir nada, sino que pedirán una indemnización por la inversión que no pudieron realizar.

Marciano Carrasco, arquitecto representante de una empresa propietaria de dos terrenos que suman 21 hectáreas en Malecón Tajamar, dijo que entre el 2006 y el 2015 pagaron un promedio de 200,000 pesos anuales por Predial, lo cual abre una nueva posibilidad de conflicto, pues la devolución de ese recurso correspondería al ayuntamiento de Benito Juárez y no a Fonatur.

Uno de los terrenos que posee la firma tiene 9 hectáreas, en las que pretendían construir un edificio de oficinas y centro comercial, con una inversión de 600 millones de pesos. El costo del terreno fue de 35 millones.

El otro terreno es de 12 hectáreas, donde preveían construir vivienda de lujo con una inversión de 900 millones de pesos; el costo del terreno fue de 70 millones , aseguró el arquitecto.

Ha habido reuniones entre los aproximadamente 30 propietarios de terrenos que se encuentran en las mismas circunstancias, quienes han acordado que en caso de que Malecón Tajamar se cancele exigirán la devolución del dinero que pagaron por sus predios, así como una indemnización por las inversiones que cancelaron ante la imposibilidad de construir dentro del complejo, añadió.

Solución

Una solución alternativa que contemplan los propietarios es arrancar la construcción del Parque Cancún, a un costado de Malecón Tajamar, para lo cual ya existe un proyecto ejecutivo que fue presentado por el gobernador Carlos Joaquín González.

Rogelio Jiménez Pons, próximo titular de Fonatur, explicó que pese al amparo definitivo que canceló los permisos de Malecón Tajamar, aún hay una opción para destrabar el conflicto legal y lograr que el proyecto se lleve a cabo como estaba planeado originalmente.

