Querétaro, Qro. El incremento en el costo de la energía eléctrica podría impactar en los precios finales de productos, entre ellos los de la industria.

Las variaciones en el precio de este insumo han generado una crisis en el sector fabril, expuso el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), delegación Querétaro, Jorge Rivadeneyra Díaz.

“Ahora el tema de la electricidad es una crisis totalmente severa. Pensamos que es un tema puntual, hay problemas de suministro de gas natural en el sureste de México y esto es lo que nos ha causado esta crisis, también hay un esquema tarifario que va a cambiar, lo que es un hecho es que es insostenible esta situación”, comentó.

De continuar con tarifas alcistas, dijo, se impactará en los precios finales, por lo que instó a que este tema sea considerado como prioritario para las autoridades federales.

“Si esto no se corrige va a repercutir en que los precios al consumidor van a subir y por supuesto que no queremos que eso pase, no queremos tener un tema inflacionario, particularmente con un gobierno entrante; esto se tiene que resolver, es una prioridad del más alto nivel para el gobierno”, refirió.

El porcentaje de integración de la energía eléctrica en los insumos de la industria varía de acuerdo con la rama fabril, oscilando desde valores mínimos de 10 o 20%, hasta 30, 50% e incluso un mayor porcentaje.

“Pensamos que esto es transitorio, si no es un tema transitorio vamos a ver una escalada en los precios que nos va a traer una inflación importantísima, esto se tiene que resolver pronto. Nosotros como Canacintra a nivel nacional estamos trabajando fuerte. Entendemos que hay sensibilidad de parte de la autoridad, desgraciadamente estamos como en una coyuntura, parecería como un papa caliente que le quieren dejar a la administración siguiente”, declaró.

Impactos directos

El alza en el costo de la electricidad, acotó Rivadeneyra Díaz, es una amenaza para la inflación, dado que estas alzas tienen impactos directos.

“Si sube la electricidad, de manera indirecta todo sube”, indicó.

Las afectaciones aquejan no sólo a los 1,000 socios de la cámara en el estado, sino a la totalidad de industriales que radican en la entidad y que se estima ronda en 12,000.

La industria del plástico es una de las ramas productivas en las que ha impactado el incremento del servicio de energía.

Según el presidente del Clúster de Plásticos de Querétaro, Venancio Pérez, entre enero y octubre del año en curso, el costo de la energía creció hasta 70 por ciento.

Firmas del plástico han sacrificado utilidades para cumplir con los contratos previamente pactados al aumento de la electricidad.

