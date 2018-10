Querétaro, Qro. La rotación laboral en Querétaro cerraría el año en 4.5%, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría del Trabajo del estado.

Este nivel de rotación se ha mantenido en los últimos años, tras bajar de un nivel de 15% reportado al inicio de la administración estatal (octubre del 2015), refirió el secretario del Trabajo, José Luis Aguilera Rico.

“Traemos una rotación de 4.5%, la bajamos de 15 a 4.5% y se ha mantenido, lo que hemos buscado es que se mantenga para que en un momento dado cerremos el año en esa cantidad”, precisó.

La rotación, dijo, es un componente constante en el mercado laboral del estado, al ser una entidad donde radican empresas competitivas.

“Siempre va a haber rotación, Querétaro es un estado competitivo, las empresas son competitivas y gracias a los empresarios o a los sindicatos nos hemos mantenido en el tema de rotación, no ha crecido, no ha habido una cuestión desmedida y eso nos da mucha tranquilidad”, añadió.

Los indicadores de rotación se alimentan de los trabajadores que buscan mejores condiciones laborales, agregó el secretario.

Contextualizó que Querétaro sobresale por la oferta laboral que se genera en diversas ramas, especialmente en la industria automotriz que emplea a 50,000 personas en la entidad.

“La oferta laboral en el estado llama mucho la atención en todos los sectores. Lo vemos en las ferias de empleo, no es que venga gente para un nuevo empleo, viene gente que quiere aspirar a un mejor empleo, eso también se llama rotación, no podemos decir que las empresas han sido desleales, al contrario, las firmas han dado prestaciones por encima de la ley”, refirió.

Expectativas

En relación con la generación de nuevos puestos de trabajo durante el 2018, la actividad laboral se ha mantenido en relación con las expectativas, por lo que se cumpliría la meta de 30,000 nuevos empleos en el año, abundó Aguilera Rico.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta en el periodo enero-agosto, 29,883 nuevos empleos en el estado.

“Vamos muy bien, vamos en una meta cercana a los 30,000 nuevos empleos. Estamos esperando los datos finales del IMSS, nosotros seguimos teniendo reclutamientos masivos”, manifestó.

Por tanto, señaló, ha continuado la realización de reclutamientos masivos para abastecer la demanda de capital humano de diversas empresas, tal es el caso del reclutamiento que se llevará a cabo hoy para la plaza comercial Paseo Querétaro; además de ferias del empleo, como la especializada en adultos mayores y personas con discapacidad que se realizará el miércoles 10 de octubre.

“Las empresas están dando empleo y eso nos acerca más a la meta de empleos. (...) La sinergia que hemos encontrado con los empresarios ha sido de empleo, no se ha detenido. Estamos creciendo, no nos pegó la elección, no nos pegó el tema del Tratado de Libre Comercio” declaró.

Para el cierre del año en curso en la entidad federativa se fijó la meta de generar 30,000 empleos formales, por debajo de las 42,937 nuevas plazas creadas durante el 2017.

