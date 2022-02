En la Ciudad de México los desarrolladores inmobiliarios adeudan 800 millones de pesos por obras de mitigación, expuso la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que cada que se construye un desarrollo inmobiliario en la capital del país, los empresarios de este sector deben efectuar acciones de mitigación enfocadas en mejorar el abastecimiento y distribución de agua potable. Precisamente, no se efectuaron por un lapso de 10 años, antes de que su administración comenzara.

Sobre cómo se pudo identificar este monto de adeudo, la funcionaria explicó que fue derivado de una primera revisión con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex); sin embargo, este endeudamiento puede incrementarse conforme se hagan más revisiones.

“Recuerden que el año pasado se acabó la concesión de las empresas privadas de comercialización del agua; esta área del Sistema de Aguas de la Ciudad de México es el área de Servicios a Usuarios (…) De agosto a la fecha se hizo una revisión exhaustiva de todo lo que tiene que ver con el cobro del agua y también lo que tiene que ver con las obras de mitigación que quedaron pendientes de muchos desarrollos inmobiliarios”, dijo Sheinbaum Pardo.

“Entonces, es muy importante revisar, en cada caso, si se cumplió con la obra de mitigación, si no se cumplió y hacer lo necesario. En todo caso, los recargos y cobros correspondientes a cada desarrollador, porque lo que no puede ser es que no se realicen las obras de mitigación que tienen que ver con agua”, ahondó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Sheinbaum explicó que a fin de cambiar este panorama y que se ejecuten las obras, ya se desarrolló una mesa de trabajo con las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la de Medio Ambiente para poder hacer la revisión de lo que quedó por cumplirse.

“Va a ser muy importante porque ahí hay todavía recursos muy importantes que nos pueden ayudar a resolver el problema de abasto”, djio.

A la par, la Secretaría de Contraloría General hará una revisión para deslindar responsabilidades.

Acciones coordinadas

La funcionaria dijo que también efectuarán alianzas con las alcaldías para que se concreten las acciones de mitigación.

En ese tenor, dio a conocer que comenzará un trabajo coordinado con Azcapotzalco, a partir de tres acuerdos que buscan garantizar la operación del servicio de agua potable y drenaje.

"Nuestro compromiso con todos los habitantes de la ciudad y en particular, con los habitantes de Azcapotzalco, es destinar los recursos suficientes para que se mejore el abastecimiento de agua potable", informó.

El primero de los acuerdos consiste en la revisión conjunta entre Sacmex y la alcaldía sobre cuáles son las obras de mitigación pendientes en los últimos años por parte de desarrolladores inmobiliarios.

El segundo acuerdo es la revisión integral conjunta de las redes de distribución, particularmente las redes secundarias de drenaje y agua potable en las zonas centro y sur poniente.

Para ello, se elaborará un diagnóstico que permita destinar recursos suficientes este y el próximo para sustituir las tuberías. El tercer punto consiste en atender socavones provocados por fugas de drenaje.

De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, para este año se invertirán 133 millones de pesos en Azcapotzalco para garantizar la sectorización, la puesta en marcha de dos pozos y obras de drenaje. Esta inversión se suma a los más de 400 millones de pesos del periodo 2019-2021.

