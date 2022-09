DMAS ingresa nueva solicitud de amparo contra el Tramo 5 norte del Tren Maya

Cancún, QR. La organización ambientalistas Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) anunció que ingresaron una nueva solicitud de ampliación del amparo 923/2022, ahora para el Tramo 5 norte, en contra de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada de manera extemporánea por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), como parte de su alegato para justificar el desmonte de selva entre Cancún y Playa del Carmen antes de contar con la autorización para ello.



“Los juicios de amparo contra las obras del Tramo 5 del Tren Maya siguen y, junto con otros quejosos, vamos a seguir presentando argumentos y pruebas para que quede constancia de esta ilegalidad y ahora complicidad por parte del poder judicial”, comentó Antonella Vázquez, representantes de DMAS.



Apenas el pasado fin de semana, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en sus redes sociales que “habrá Tren Maya”, luego de que no procedió ninguno de los amparos en contra del Tramo 5 del tren.



DMAS asegura que existe suficiente evidencia ante los tribunales sobre el hecho de que las MIA de los Tramos 5 norte y sur violan al carácter preventivo que una evaluación de impacto ambiental debe tener, por ser extemporáneas, es decir, se presentaron posterior al inicio de las obras; además de que incumplen ordenamientos ecológicos locales que protegen cenotes y cuevas, sin dejar de mencionar que Fonatur no presentó un solo estudio de mecánica de suelos, ni estudios geofísicos o geohidrológicos para la elaboración de la manifestación ambiental.



Además, indican que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dejó de solicitar esa información crucial para medir preventivamente el impacto del tren, “dejándola convenientemente para que Fonatur cumpliese con ella después de iniciadas las obras”.



Añaden que las MIA de los Tramos 5 norte y sur no evalúan impactos integrales y acumulativos, pues todo el tren debió ser evaluado como una sola obra y no fraccionado para cumplir con los tiempos marcados por López Obrador.



“Si divides la obra o actividad para obtener varias autorizaciones, impides se evalúe todo el impacto ambiental completo y es inconstitucional, como lo señaló la Suprema Corte en el Amparo en Revisión 54/20212”, comentó Antonella Vázquez.



Concluyen advirtiendo que en caso de que les vuelvan a negar el otorgamiento de la suspensión de las obras a través de la ampliación del amparo, el juzgado primero de Yucatán y el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Distrito “no serán solo cómplices del daño irreversible que se está ocasionando con el desmonte y despalme con maquinaria pesada en la zona, sino que también están siendo cómplices de los colapsos que pueden suceder debido al suelo kárstico, dejando además un precedente violatorio del carácter preventivo fatal para todo el país”.



estados@eleconomista.mx