Monterrey, NL. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León, en conjunto con la representación de más de 50 organizaciones educativas, empresariales y de la sociedad civil, urgieron al gobierno estatal considerar a la educación como actividad esencial y decidir el regreso seguro y responsable a las escuelas, de lo contrario, los niños y adolescentes tendrán una grave repercusión en su desarrollo intelectual y emocional.

El director general de Coparmex Nuevo León, Iván Rivas Rodríguez, recalcó que la educación en las escuelas técnicas es crucial para contar con personal especializado, sobre todo porque en el mes de marzo de 2021, la actividad económica estatal está regresando a los niveles previos a la pandemia de Covid-19.

Regina Garza, representante del colectivo Abre mi Escuela en Nuevo León indicó que este domingo 8 de agosto se manifestarán junto con sus hijos, en la planta baja del Palacio Municipal de Monterrey y avanzarán hasta la Secretaría de Salud para “exigir a las autoridades un regreso a las aulas ya”, pues llevan más de 4 meses buscando de manera infructuosa, que los reciban las autoridades estatales.

Por su parte, Javier E. González Jiménez, fundador del Instituto Welfare, hizo un llamado al secretario de Salud estatal, Manuel de la O. Cavazos, para que tome una decisión, “no es un acto de rebeldía (la manifestación), entendemos la gravedad de la pandemia; creemos que es una injusticia social que todas las actividades económicas estén abiertas excepto las escuelas, que deben considerarse como una actividad esencial”.

De acuerdo con las estadísticas federales, señaló, en el país sólo se han contagiado 53,000 niños, lo que representa el 2.1% de los casos confirmados de Covid-19 que ascienden a 2.5 millones, y sólo se han presentado 569 defunciones en menores de 15 años, lo que significa el 0.2% del total de fallecimientos por este virus.

Por otra parte, mencionaron que en el estado hay 70,000 alumnos que no cuentan con televisor y no pueden llevar educación a distancia y que hay alrededor de 450,000 estudiantes que no cuentan con internet y tienen que invertir en tarjetas para participar en las clases en línea.

Adopta una escuela

Las organizaciones quieren ser parte de la solución, por ello, van a lanzar el programa Adopta una Escuela, "para que ocurra un regreso a clases seguro y responsable”, recalcó Regina Garza, represenante del colectivo.

Detalló que trabajarán con directores y supervisores de algunas escuelas que tengan la disposición para regresar a clases, a quienes podrán apoyar con el costo de un mantenimiento menor.

