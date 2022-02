Monterrey, NL. El Comité de Seguridad de Salud de Nuevo León determinó que a partir del próximo lunes 14 de febrero las escuelas públicas y privadas tendrán un regreso a clases presenciales, debido a que han disminuido de manera significativa los contagios de Covid-19, indicó Sofíaleticia Morales Garza, secretaria de Educación estatal.

“El sustento para esta decisión se basa en que 90% de los maestros tienen un esquema de vacunación completo, tenemos alrededor de 90% de escuelas abiertas, por la reducción en el número de casos de Covid-19. Vivimos una pandemia silenciosa, que es la pérdida de los aprendizajes que son imprescindibles”.

Señaló que de acuerdo a la encuesta Pandemia Silenciosa: Pérdida de los Aprendizajes Imprescindibles, se detectó el bajo rendimiento de los alumnos. Se evaluó a 239,579 estudiantes, es decir, el 83% de la población total de segundo, tercer y cuarto grados de primaria.

Enfatizó que fue preocupante el resultado pues: 2 de cada 3 estudiantes evaluados no pueden comprender un texto simple; 1 de cada 5 estudiantes de cuarto grado no pueden leer un enunciado con fluidez; 1 de cada 5 estudiantes de tercer grado no pueden leer una palabra; 3 de cada 10 estudiantes de segundo grado no pueden sumar ni restar.

El gobernador, Samuel García exhortó a funcionarios, municipios y padres de familia para que haya un regreso seguro a clases de educación básica, “entiendo a ese 30% de padres que están dudosos, pero no puedo parar al otro 70%, tenemos que regresar al salón y es obligatorio llevar a sus hijos el próximo 14 de febrero a clases 100% presenciales”, subrayó.

“Es muy clara la evidencia, ya es contundente, como en el mundo, en Nuevo León los contagios, porque aquí sí hacemos pruebas, marcadamente van a la baja”, expresó.

Añadió el mandatario estatal que alrededor de 90,000 niños en Nuevo León ya fueron vacunados, además de quienes acudieron por su propia cuenta a recibir el biológico, con el Programa de Vacunación Transfronterizo.

García Sepúlveda manifestó que se trabajará a marchas forzadas para atender el 5% de los planteles educativos que presentan fallas estructurales, porque son edificaciones antiguas, a las que no se les dio ningún mantenimiento y otras fueron vandalizadas.

Aumentan aforo

Asimismo, el gobernador dijo que el Comité de Seguridad en Salud avaló el incremento en los aforos al 60% en todos los giros comerciales, tanto en espacios abiertos como cerrados.

“Mañana se publicará (en el periódico oficial) el decreto por medio del cual a partir del lunes 14 de febrero suben los aforos a 60%; los que estaban en 30 y 50% vamos a subir el 60 por ciento, con el compromiso de que si seguimos avanzando y saliendo de la (cuarta) ola vamos a buscar subir a 70, 80%, hasta lograr de una vez por todas tener el 100% de aforo y la reactivación económica completa", apuntó.