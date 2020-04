Monterrey, NL. La industria automotriz de Nuevo León (NL) espera que concluya favorablemente la negociación que tienen varias asociaciones automotrices con el gobierno federal para homologar la reapertura de industrias esenciales con las de Estados Unidos, puesto que en los estados no pueden operar, porque correrían el riesgo de que inspectores de las secretarías de Salud o del Trabajo les suspendan actividades.

Así lo comentó el director general del Clúster Automotriz de Nuevo León, Manuel Montoya Ortega, quien explicó que las asociaciones automotrices nacionales como la Industria Nacional de Autopartes, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones están llevando el liderazgo en las negociaciones con la Federación para la reapertura de las operaciones.

Lo anterior, debido a que la industria automotriz es considerada como esencial en Estados Unidos y en México no, y esto está llevando a un desajuste, porque las empresas allá tienen planes para abrir el próximo lunes, anunció.

“Aquí no podemos operar, las empresas corren el riesgo de que lleguen inspectores de la secretaría de Salud o del Trabajo y les cierren sus operaciones; es un problema, porque si las plantas estadounidenses no encuentran componentes en México no pueden hacer coches”, detalló el directivo.

El pasado viernes se reunieron estas asociaciones con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y con el canciller Marcelo Ebrard, donde en principio se habría aceptado reabrir, pero lo están supeditando a una petición oficial del gobierno estadounidense, indicó.

En México hay gobiernos estatales más flexibles que otros, ahondó, los cuales interpretan que esta industria es esencial.

Por su parte, el presidente Index Nuevo León, Carlos Alberto Valdez, pidió que se permitan restablecer operaciones, de lo contrario se perderán inversiones y 20% del empleo.

“Es primordial hacer notar la gran interconexión de negocios que hay en la región. El interrumpir la cadena de suministro madura, segura y eficiente desencadenaría una fuerte disrupción en el sector automotriz, la gran ancla del sector industrial de México, y por supuesto, en las miles de pequeñas y medianas empresas que participan en la proveeduría”, añadió.

Entre enero y diciembre del 2019 la producción automotriz cedió 4.1% interanual y las armadoras establecidas en el país fabricaron 3 millones 750,841 unidades, su nivel más bajo desde el 2016, cuando se armaron 3.5 millones de autos.

“En marzo las ventas en Estados Unidos bajaron 30%, en abril creo que más de 50%, porque nadie ha salido a comprar coches; estimo que a final de año habrá una disminución de 40% de las ventas, por el tamaño de industria que tenemos es un impacto importante”, expuso Montoya Ortega.

