Villahermosa, Tab. Siguen llegando personas a Villahermosa en búsqueda de una oportunidad laboral en la construcción de la refinería de Dos Bocas, aunque en menor cantidad en comparación con el primer día. Las esperanzas de encontrar un empleo o mejorar los ingresos en el hogar recorren el Parque Tabasco.

En el cuarto día de atención al público, la Bolsa de trabajo suma cerca de 25,800 solicitudes de empleo para una de las obras más grandes del actual gobierno federal. De acuerdo con el personal de apoyo logístico, este jueves acudieron alrededor de 2,800 personas, en contraste con las 15,500 que llegaron el primer día, que incluso estuvieron formadas una noche antes.

Pese a que la asistencia ha disminuido, continúan formándose una noche antes y otras asisten en la tarde como Fátima de la Cruz, una estudiante de Psicología que este jueves 6 de junio no alcanzó abierta la recepción de documentación.

Fátima quiere un trabajo en el área de Recursos Humanos de la refinería, pero está dispuesta a ser hasta recepcionista con tal de encontrar estabilidad laboral que le permita comenzar su desarrollo profesional. La joven de 26 años estudia los sábados y entre semana desea tener un trabajo con un ingreso que alcance para cubrir las necesidades básicas y su pasaje a Dos Bocas, para ella 7,000 pesos es una cantidad justa.

“Que salga para cubrir mi pasaje, lo que es la comida, porque pues igual a veces sí hay la oportunidad de trabajo, pero si no cubre esas necesidades de dónde voy a agarrar para poner eso”, comentó.

En casi un año, la joven estudiante ha tocado más de 30 puertas entre la Secretaría de Salud y empresas, pero en ninguna le han dado entrada para una oportunidad laboral.

En plena crisis laboral en Tabasco, por la merma que sufrió el sector petrolero en años anteriores y de la cual aún no se recupera, la Bolsa de trabajo para la refinería ofrece 20,000 vacantes.

La oferta es atractiva para un estado golpeado por la crisis petrolera —bajos precios del crudo y disminución de la producción petrolera—, con una economía en fase recesiva y la tasa de desocupación más elevada del país, de 7.55% de la población económicamente activa, por arriba de la media nacional de 3.50%, de acuerdo con las cifras de abril de este año del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El personal de staff asegura que en estos cuatro días no sólo han acudido tabasqueños, sino también personas de Baja California, Michoacán, Hidalgo, Sonora, Coahuila, Veracruz, Campeche y Chiapas.

Irónicamente, el Producto Interno Bruto (PIB) de Campeche tiene mayor dependencia de la actividad petrolera, la cual representa 79.7%, contrario a Tabasco, en donde este sector equivale a 52.4% de su PIB. La única diferencia es que Campeche está en proceso de diversificación sectorial.

También la tasa de desocupación de Tabasco es la más alta en todo el país a pesar de que incrementó la generación de empleo formal, según el número de asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El primer cuatrimestre del 2018 la entidad federativa perdió 1,396 plazas, mientras que en el mismo periodo del presente año creó 2,216 puestos, cifra insuficiente si se considera que en los últimos cuatro años se sumó un detrimento de 35,427 trabajos.

Sin chamba

Entre las 20,000 oportunidades que ofrece la Bolsa de trabajo de la refinería, José Acosta sueña con tener una. Este señor de 60 años quiere un empleo estable, pues el trabajo por cuenta propia en albañilería y soldadura no siempre es redituable.

Tiene un mes sin chamba y sobreviviendo con el dinero de reserva. En su caso la fórmula es sencilla: si no hay pedidos, no hay dinero y no hay comida.

José tiene algo en común con Cándido, ambos no saben cuándo les hablarán para el proyecto de la refinería. Esta vez sólo les recibieron sus documentos y les pidieron paciencia.

Cándido Carrillo es chofer de combi, pero quiere un trabajo con el que pueda ingresar más de los 250 pesos diarios que gana y que no alcanzan para sostener su familia con cinco hijos.

Ayer trabajó medio turno para poder entregar su solicitud de empleo y currículum.

