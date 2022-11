Centro de Conciliación Laboral mexiquense ha logrado 37, 642 convenios: Concaem

Desde que arrancó sus funciones el 3 de octubre de este año el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México ha logrado 37, 642 convenios y se han entregado a los trabajadores 1,476 millones de pesos, informó Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales mexiquense (Concaem).



Este domingo, el líder empresarial estatal explicó que a partir de este nuevo centro se han generado ahorros, ya que sin el centro estos procesos legales hubieran costado más de 2,000 millones de pesos.



Ahora, añadió Sauza Martínez, el nuevo modelo permite que un juicio no lleve más allá de un año y medio, así como un costo no superior a los 20,000 pesos, antes de la Reforma Laboral un juicio podía tardar entre seis y ocho años en resolverse, lo que implicaba gastos económicos al menos de 60,000 pesos por cada una de las partes, aunado a los salarios caídos que significaba.



“El nuevo modelo de justicia laboral que se aplica en el Estado de México ha permitido que dos de cada tres conflictos se resuelvan por medio de la conciliación, lo que se traduce en ahorros de tiempo y recursos al evitar gastos legales de millones de pesos”, afirmó.



Además, se identificó que se ha mejorado en los procesos de entrega de aviso de rescisión, otorgamiento de fianza o depósito, solicitud de constancia de antigüedad y consignación de indemnización y demás prestaciones.



“El nuevo modelo de justicia laboral es una de las grandes ventajas competitivas que tiene el Estado de México al ser referente de un manejo legal para la resolución de conflictos y permitir que inversionistas y trabajadores tengan la certeza de que se desarrollan en un entorno de legalidad y paz”, recalcó.



Explicó que para el sector empresarial le “evita la distracción de actividades productivas” y le permite al trabajador encontrar una nueva fuente de empleo o desarrollar sus proyectos personales sin desgastes económicos y emocionales, gracias a la conciliación.



“Se trata de que ambas partes puedan encontrar el resultado que más les convenga y esto siempre es a través de lograr un acuerdo. En muchas ocasiones la relación laboral ya no puede ser restituida porque las mismas partes ya no lo quieren así, pero encontrar un punto de acuerdo nos ha permitido incrementar nuestra productividad y además, generar un mejor ambiente de trabajo para el resto de los colaboradores”, dijo.