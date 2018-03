Monterrey, NL. En la zona metropolitana de Monterrey surgió hace tres años un modelo de inversión en plazas comerciales, a través de los Certificados de Participación Inmobiliaria (CPI), afirmó Mario Vázquez Campos, gerente de Comercialización de Fraterna Desarrollos.

Con estos certificados, se invierte en un porcentaje de un centro comercial, no en un local,y al adquirir el CPI se convierte en copropietario de un fideicomiso inmobiliario, dijo Vázquez Campos durante una conferencia sobre el futuro inmobiliario en el centro de Monterrey.

Actualmente el complejo mixto El Titán, ubicado sobre Bernardo Reyes y Colón, (muy cerca de la central de camiones), está vendiendo la zona comercial bajo este esquema.

Aseguró que hay otros proyectos en el centro de la ciudad que se están vendiendo mediante este modelo, como el Centro Cuauhtémoc, el cual contará con zona comercial, oficinas y departamentos.

En cambio, el proyecto China Town, también en el centro, será promovido por Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces.

Ventajas

Una de las ventajas de los CPI, añadió el gerente, es que el inversionista siempre tendrá una renta mensual; el fideicomiso se encarga de cederle derechos de administración a una empresa profesional y ésta le entrega los recursos que obtiene por rentas.

Sostuvo que esto evita la falta de ingresos o inquilinos incobrables así como la canibalización de locatarios (guerra de precios).

Es un modelo nuevo que surge de los fibras inmobiliarias que cotizan en la Bolsa de valores, “es un modelo en pequeño, es una inversión en un fideicomiso inmobiliario, implica que la gente tenga una inversión líquida para poder hacerlo porque no se puede entrar con un crédito”, afirmó Fernando González Rocha, gerente general de Realty World Koinox.

“Lo que me preocupa es la reventa, no está estructurada (...) Además, es una inversión en paquete donde no hay control de la propiedad, y se tiene que confiar en el buen manejo del fideicomiso”, puntualizó.

A su vez, Mario Vázquez recomendó que la persona que desee adquirir CPI considere quién está detrás del proyecto, si ha realizado otros desarrollos, así como analizar la zona de competencia.

