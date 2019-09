Para potencializar el desarrollo económico y convertirse en la región con la mejor plataforma logística del país, Michoacán y Colima firmarán el próximo 8 de octubre un acuerdo que beneficiará a los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán (Sedeco), Jesús Melgoza Velázquez, en entrevista con El Economista, detalló que ambas entidades desarrollarán una agenda de trabajo para impulsar la actividad comercial portuaria a través de una serie de objetivos: mejorar la logística por vía férrea, incluir incentivos fiscales y afianzar las relaciones comerciales con Asia, para que China sea el principal socio e inversionista.

Acotó que esta alianza surge por varios motivos, entre ellos, el escenario de incertidumbre económica a nivel nacional y el recorte de recursos federales.

“Además, vemos que faltan proyectos regionales. En el sexenio pasado el Puerto de Lázaro Cárdenas contaba con las Zonas Económicas Especiales (ZEE), pero se dio su cancelación y no se dieron proyectos para nosotros. Con esto buscamos que las inversiones que tenemos no se vayan y apostamos por nuevos caminos, entre ellos, potencializar nuestra costa regional. El puerto de Manzanillo no estaba en las ZEE y esto para ellos representa una buena oportunidad. Los dos puertos somos los más importantes del país”, agregó.

Melgoza Vázquez aseguró que a la firma del convenio acudirán más de 20 empresas del sector de transporte terrestre, entre las que destacan Kansas City y Ferromex.

Añadió que además de las empresas férreas que los ayudarán a conectarse, también destaca la participación del estado de Guerrero.

Alianza

Cabe recordar que a inicios de septiembre se firmó un acuerdo con Guerrero, para que las dos entidades sean declaradas como Zona Libre Fronteriza (proyecto que remplazará la ZEE Lázaro Cárdenas-La Unión), en la que se disminuya el Impuesto al Valor Agregado y se aumente el salario mínimo.

“No puede entenderse la actividad económica de México sin Michoacán ni Colima y hoy queremos hacer notar más nuestra participación, para ello nos estamos aliando con los estados del Pacífico y Guerrero es esencial; recordemos que ellos también participaron en las ZEE y tienen a Acapulco. Lo que Michoacán busca es crear la Alianza del Pacífico”, acotó.

El titular de Sedeco aseguró que en el marco de la creación Alianza Pacífico también se planea unir a Nayarit. “También, después de conformar de manera formal el bloque iremos por la Alianza Centro-Bajío-Occidente (Conformada por Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Guanajuato)”, acotó.

En ese sentido, Melgoza hizo énfasis que unir a los dos puertos marítimos vía férrea también beneficiaría a la región del Bajío y al Valle de México.

“Ni la industria del Bajío ni del Valle de México podrían haber tenido este crecimiento económico sin Lázaro de Cárdenas ni Manzanillo, sin toda la región del Pacífico. Es por eso que es esencial unirnos”, declaró.

Mientras que la Alianza Centro-Bajío-Occidente avanza a grandes pasos, en el Pacífico ya comenzaron los trabajos entre Michoacán, Guerrero y Colima, a fin de potenciar su desarrollo económico y convertirse en la región con la mejor plataforma logística de toda la República Mexicana.

En entrevista previa, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, reiteró que el actual plan que se tiene con Guerrero pretende crear un corredor regional industrial que una al Pacífico con el Bajío y la zona centro del país.

“Con esta Alianza Pacífico, también buscaríamos conformar este proyecto de infraestructura. Pero más aún, buscaríamos unirnos con la Alianza Centro-Bajío-Occidente”, dijo.

Uno de los argumentos para impulsar la Alianza Pacífico es el anuncio de la cancelación de las ZEE. Este año, después de considerar que este proyecto no cumplió con la función para la que fue creado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que estas zonas desaparecerían.

Las ZEE fueron el principal proyecto a nivel regional de la administración de Enrique Peña Nieto y nació en el 2016. En total eran siete e involucraron a ocho entidades: Lázaro Cárdenas-La Unión (Michoacán y Guerrero), Coatzacoalcos (Veracruz), Salina Cruz (Oaxaca), Puerto Chiapas (Chiapas), Progreso (Yucatán), Seybaplaya (Campeche) y Dos Bocas (Tabasco).

Acciones

Por otro lado, en el marco del cuarto Informe de Gobierno de Silvano Aureoles, Melgoza Vázquez explicó que no ha sido una gestión fácil, ya que como titular de Sedeco Michoacán se ha tenido que enfrentar a “varios momentos difíciles en este año”, por lo que se van efectuando varias estrategias, entre ellas, atraer inversionistas por medio de eventos.

Por otro lado, afirmó que en los cuatro años de gestión de Silvano Aureoles se han generado 74,000 nuevos empleos, además de un total de 230,000 unidades económicas.

“Seguimos siendo líderes en producción agrícola, por ejemplo, con los aguacates. También en actividades industriales estamos creciendo, la inversión más importante fue de ArcelorMittal, inicialmente con 600 millones de dólares”, expuso.

“También estamos apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas. Este año destinamos 17 millones de pesos a la creación de Espacio Emprendedor, el cual pretende apoyar a los emprendedores y jóvenes por medio de capacitaciones”, comentó.

Intercambio comercial

Destinarán US944 millones en infraestructura portuaria

Caxxor Group, brazo operativo de National Standard Finance en América, en sociedad con Acxesa, iniciará en octubre de este año el desarrollo de una nueva terminal marítima en Puerto Chiapas; en noviembre, en el puerto de Veracruz y en diciembre el puerto en Soto la Marina, este último en sociedad con Coessa. La inversión comprometida es de 264; 230 y 450 millones de dólares, respectivamente.

Dichos proyectos forman parte de un programa nacional de inversión portuaria en México que incluirá también Soto la Marina, Coatzacoalcos, Tampico y Guaymas. El proyecto incluye la integración logística de transportes terrestres y marítimos.

Simultáneamente, Acxesa y Caxxor están comenzando el desarrollo de puertos y terminales en Centro y Sudamérica para lograr nuevas rutas marítimas que permitan el intercambio comercial en la región y hacia otros continentes, por lo que estos puertos en México serán parte de una estrategia continental de las firmas, los fondos, bancos y grandes empresas que ampliará las posibilidades de comercialización a pequeños productores.

Carlos Ortiz, presidente para Latinoamérica de National Standard Finance y de Caxxor Group, destacó la importancia que cobra el interés y la confianza de los inversionistas extranjeros en el país, señalando que la estructura de deuda provendrá del mercado institucional, que es 100% privada y que estará respaldada por importantes empresas que se prevé sean a su vez usuarias de las instalaciones portuarias.

Importancia

La estrategia continental creará 3,000 empleos durante el periodo de construcción de cada terminal y más de 1,000 fuentes de trabajo permanentes cuando cada una entre en operación, lo que impactará al desarrollo económico, social y a contrarrestar fenómenos como el de la migración.

Domingo Barrios, presidente de Acxesa, indicó que el proyecto utilizará como puertos concentradores de carga, Chiapas, Veracruz y Guayaquil, estableciendo cabotaje, rutas cortas y rutas de altura, a Europa y Asia.

Agregó que el proyecto en desarrollo consta de servicios de transporte marítimo a Asia, Europa, Centroamérica y Sudamérica.

Por su parte, Juan Carlos Contreras, presidente de Coessa, mencionó que este proyecto es uno de los más importantes en Latinoamérica.

“En la región existe un déficit de inversión de más 55,000 millones de dólares en desarrollo marítimo portuario y esta iniciativa refleja el compromiso de desarrollo económico, social y ambiental con la región” señaló.