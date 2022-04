Cancún, QR. Poco más de 3,500 elementos de los tres órdenes de gobierno estarán participando en el operativo vacacional de Semana Santa 2022, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los turistas locales, nacionales y extranjeros, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc).

Este año, el periodo vacacional de Semana Santa se encuentra comprendido del 8 al 24 de abril, ante lo cual la Coeproc desplegará 3,500 elementos de los tres órdenes de gobierno, con el soporte de 530 vehículos, entre pipas, ambulancias, patrullas, motocicletas, camionetas pick up, ambulancias marinas, lanchas y motos acuáticas.

En el operativo participarán personal de Protección Civil, policía estatal y municipal, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, bomberos, Cruz Roja, turismo municipal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), entre otros.

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió además una serie de recomendaciones para el caso del turismo carretero, como verificar que sus vehículos lleven las herramientas necesarias (gato, cruceta y llanta de refacción), así como un botiquín de primeros auxilios, que no manejen cansados, de noche, ni desvelado o después de haber ingerido bebidas alcohólicas.

Asimismo, exhortó al sector empresarial de servicios diversos al turismo, a adoptar todas las medidas técnicas de prevención contra incendios y posibles incidentes relacionados con el manejo de gases, así como el de seguir profesionalizando la gestión integral de riesgo.

“Además, es importante respetar las indicaciones establecidas por las autoridades, establecimientos o servicios que utiliza, si va a la playa use bloqueador solar, así como no exponerse al sol por mucho tiempo, no hay que quitarle la vista a niños o niñas y personas adultas mayores, no los dejes solos, así como evitar nadar en lugares no vigilados como ríos y vados”, destacó la dependencia.

Proyecciones

Quintana Roo espera captar 1 millón 170,000 turistas durante las vacaciones de Semana Santa, según datos de la Secretaría de Turismo estatal, informó su titular, Bernardo Cueto Riestra.

El funcionario añadió que la afluencia prevista podría superar en 36% los números del 2021, lo cual permite anticipar que se mantendrán niveles de ocupación hotelera superiores al 90% y en algunos casos hasta de 100%, tomando en cuenta que Quintana Roo se encuentra en el color verde del semáforo epidemiológico estatal y federal.

“Hay una recuperación plena en nuestro destino, hay una gran confianza de los turistas hacia nuestros destinos y hay una gran responsabilidad de nuestra parte desde la Secretaría de Turismo para mantener nuestras políticas públicas en el cuidado a los turistas y que se sientan totalmente seguros con todas sus necesidades cubiertas”, expuso.

