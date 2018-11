Querétaro, Qro. En el estado actualmente suman 15,000 unidades de producción pecuaria, representando un incremento de 15% (2,000 unidades) en el último bienio, en relación con las 13,000 reportadas en el 2016, de acuerdo con registros de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ).

Este incremento es referencia del crecimiento de las inversiones en el sector, expuso el presidente de la UGRQ, Alejandro Ugalde Tinoco,

“Incrementamos casi 2,000 unidades más de producción, eso habla bien, la gente está invirtiendo un poquito más en el sector y yo creo que esto es a raíz de que se están haciendo bien las cosas, Querétaro ha crecido y donde más creció el estado fue precisamente en el sector ganadero”, comentó.

También en el último bienio, dijo, el hato ganadero del estado ha mostrado una recuperación a doble digito.

Ugalde Tinoco ejemplificó que en Ezequiel Montes, productores que se dedican a engordar animales manejan 250,000 cabezas al año.

Macrolibramiento ha sido vía para abigeato

En tanto, el robo de ganado se mantiene como uno de los desafíos que enfrentan los productores locales. Durante el 2018, la UGRQ ha tomado conocimiento de alrededor de 60 denuncias por abigeato.

Sin embargo, la entidad reporta, de enero a septiembre, 162 robos de ganado; mientras que durante el 2017 sumaron 224 robos de este tipo, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El macrolibramiento Palmillas-Apaseo ha significado una nueva vía para la sustracción de ganado en el estado, mencionó el presidente de la UGRQ.

“Sabemos que hay muchas vías que se han abierto hacia Querétaro, el nuevo libramiento que corre de Palmillas hacia Apaseo es una vía de comunicación muy buena para nosotros, pero también nos abre pues la posibilidad de que los amantes de lo ajeno puedan apropiarse de los animales”, expuso.

Los robos por medio de este libramiento afectan principalmente a los municipios queretanos de Amealco y Huimilpan.

Para atender esta problemática, los asociados de la unión han entablado estrategias conjuntas con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado, en especial para identificar a los sustractores.

“El problema es que (los productores afectados) no reportan, nada más nos hablan y nos dicen, pero no reportan, entonces lo oficial que tiene la SSC es que hemos disminuido casi 60% el abigeato en los últimos dos años. Pedimos al productor que denuncien, porque de lo contrario no hay delito qué perseguir”, mencionó.

En los últimos dos meses, explicó, también se percibió un incremento en el robo de equinos, sin embargo, no se habían presentado denuncias.

“Es muy raro, porque lo que se nos incrementó fue el robo de equinos, es decir, no sabíamos por qué había una relación ahora de equinos, pero eso fue lo que se nos incrementó, pero tenían una peculiaridad: se los estaban robando a pie, se los estaban robando entre los potreros”, externó.

Los productores han detectado camionetas con placas de circulación para Guanajuato, que realizan robo hormiga de entre cinco a siete borregos o caprinos.

Los municipios más afectados por el abigeato –mencionó- son los que se tiene frontera con entidades como Michoacán, Estado de México y Guanajuato.

