Arrancan obras para concluir la presa El Zapotillo

Luego de que el estado de Jalisco y la Federación lograron un acuerdo para concluir la presa El Zapotillo, autoridades federales y estatales informaron que ya arrancó la primera etapa del proyecto.

Derivado de una supervisión de los trabajos de construcción de la presa, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro Ramírez dieron a conocer que la primera etapa que se ejecuta se centra en construir el acueducto El Salto - Calderón.

Precisamente, con las obras complementarias el sistema podrá aportar los metros cúbicos suficientes para el abasto de agua a la ciudad, lo que se traduce en que el Área Metropolitana de Guadalajara no cuente con estrés hídrico en el corto y mediano plazo.

El mandatario estatal puntualizó que la inversión total de la primera etapa es de 1,189 millones de pesos; sin embargo, para todo el proyecto el monto es por 6,825 millones.

“Con una inversión total de 6,825 millones de pesos se terminará la presa El Zapotillo, se construirá el acueducto El Salto-Calderón con 32 kilómetros de longitud, luego el tramo dos con otros 7 kilómetros y finalmente, la construcción del acueducto Zapotillo-El Salto para aprovechar el agua del río Verde”, detalló Alfaro Ramírez.

El gobernador indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la alternativa propuesta por Jalisco para terminar la presa y que se pudieran etiquetar los 4,700 millones de pesos que hacían falta en el presupuesto federal.

El acueducto contempla 31.8 kilómetros en tramo a gravedad, con tubería de hierro dúctil de 40 y 48 pulgadas en una etapa de 10 meses de duración.

En tanto, aseguró que las obras permitirán la protección de inundaciones de los poblados Temacapulín, Acasico y Palmarejo con las 6 ventanas de longitud de 13 metros y 9 de altura; la altura actual de la cortina es de 79.70 metros.

“Orden dada no supervisada, no sirve para nada. Reinició la construcción de la presa El Zapotillo. No se inundarán las comunidades y se aportarán 2 ,000 litros de agua por segundo para la zona conurbada de Guadalajara. Terminaremos a finales del año próximo”, publicó López Obrador en sus redes sociales.

A la par, informó que sigue avanzando el plan integral para estos pueblos cercanos a la presa; se continúa con la infraestructura carretera para las tres comunidades, además de los proyectos de salud, de bienestar con la Secretaría de Educación Pública, Cultura y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Recordó que este proyecto de mejora integral se gestionó desde noviembre del año pasado, cuando se alcanzó un acuerdo con los pobladores.

“De todo corazón, gracias al presidente y a la Conagua por escuchar nuestra voz, emprender la alternativa que desde Jalisco propusimos y etiquetar”, indicó Alfaro.

Contexto

Cabe señalar que en marzo de este año el gobernador dio a conocer que se efectuó una reunión en Palacio Nacional con López Obrador. Derivado de este encuentro, se acordó un esquema financiero para terminar la presa El Zapotillo, y el gobierno federal comprometió cerca de 6,000 millones de pesos e informó que las obras arrancarían en este mismo año.

La presa ha tardado en desarrollarse 16 años; originalmente abastecería de agua a la ciudad de León y la zona de Los Altos.

estados@eleconomista.mx