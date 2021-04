La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó este miércoles la medida del doble “Hoy No Circula”, después que se registraron altas concentraciones de ozono en la Ciudad de México y su área metropolitana. Por este motivo, el día jueves 22 de abril se aplicará el doble “Hoy No Circula” en la capital.

De acuerdo con la CAMe, a las 18:00 horas de este miércoles 21 de abril se registró un valor máximo de ozono de 160 ppb en la estación de monitoreo de Tultitlán.

La CAMe indicó que el registro derivó de una intensa radiación solar y poca nubosidad que propició la formación de ozono, que además se vio nutrido por altos niveles de contaminación en el aire.

Por lo anterior, el programa “Hoy No Circula” aplicará para las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios de los estados de México, Hidalgo y Puebla.

La medida aplicará desde las 05:00 horas y hasta las 22:00 horas del jueves 22 de abril.

La CAMe informó que deberán suspender la circulación todas las unidades:

Vehículos particulares con holograma de verificación 2.

Vehículos particulares con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 3, 5, 7 y 9, y aquellos con matrículas conformadas sólo por letras.

Vehículos particulares con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular en la capital que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea “E”, “00” o “0”.

Unidades que transportan gas licuado de petróleo, cuya matrícula sea NON.

Vehículos de carga local o federal también dejan de circular entre las 06:00 y las 10:00 horas.

En alcaldías de CDMX y estos municipios aplica el doble Hoy No Circula:

Atizapán

Coacalco

Cuautitlán

Chimalhuacán

Chalco

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nicolás Romero

Nezahualcóyotl

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco