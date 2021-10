Cancún, QR. Luego de que se difundiera una supuesta alerta de viaje del gobierno alemán por los hechos de violencia del miércoles de la semana pasada en Tulum, el Ejecutivo estatal, Carlos Joaquín González, declaró que “no se ha dado ninguna alerta de viaje por parte del país europeo para visitar Playa del Carmen o Tulum”.

“Me parece que no se ha dado esa alerta; había un comentario al respecto, pero que no se ha dado”, expuso el gobernador, lo cual implica que no hay restricciones de viaje desde ese país hacia el Caribe mexicano.

El mandatario estatal reconoció, sin embargo, que hechos como el ocurrido la noche del miércoles, en donde murieron baleadas dos mujeres extranjeras, restan mérito al trabajo y a los avances alcanzados en materia de seguridad en el estado.

“El Secretariado Ejecutivo presentó los resultados el lunes (18 de octubre), Quintana Roo era el estado que mejor había avanzado, que tenía la mayor disminución en cuanto al índice delictivo, desgraciadamente vino este tema que ocurrió aquí y se vio empañada toda esa información”, lamentó el mandatario estatal.

El pasado 22 de octubre, la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores del país germano actualizó sus consejos para viajes a México, para indicar que en Tulum y Playa del Carmen se habían dado varios ataques, los que incluso causaron un deceso, por lo que recomendaban a sus connacionales a no salir de sus centros de hospedaje.

"En la Riviera Maya mexicana, sobre todo en Tulum y Playa del Carmen, se han producido en las últimas semanas dramáticos robos y asaltos que también han afectado a viajeros alemanes, con una víctima mortal. Estos incidentes tuvieron lugar en restaurantes, clubes y discotecas frecuentados por turistas”, se lee en la recomendación.

El comunicado sugiere a los ciudadanos alemanes que se encuentren en el Caribe mexicano, que si se encuentran en la zona de Tulum o Playa del Carmen, “no salga de las instalaciones seguras de su hotel”.

Para los traslados desde y hacia el aeropuerto, sugiere además utilizar únicamente empresas de taxis con sede en el aeropuerto o recomendadas por el hotel. “Últimamente también se han robado allí repetidamente coches de alquiler, a veces a punta de pistola”, refiere el gobierno alemán.