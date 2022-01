La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, anunció que se modificará el proyecto de detonación económica para la Zona Rosa, por lo cual se desarrollará el Corredor Turístico Verde.

En conferencia de prensa, explicó que el proyecto cuenta con un presupuesto inicial de 50 millones de pesos y consiste en rescatar los más de 700 establecimientos mercantiles, pero con un enfoque sustentable, “bajo una visión armónica con la naturaleza”.

Será un Corredor Turístico Verde donde toda la calle de Génova la vamos a poner de color verde y verde, me refiero a la naturaleza porque es un proyecto amigable con el medio ambiente para todos aquellos visitantes que además permitirá ser uno de los sitios turísticos más visitados y así permitir el movimiento económico a favor de 700 establecimientos mercantiles”, dijo.

Sobre las razones para modificar este proyecto, Cuevas Nieves ahondó que esto obedece a que no se obtuvieron las diferentes autorizaciones de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.

“De tal suerte que si hay algo que no puede funcionar como es el Corredor Turístico Tecnológico Zona Rosa que nosotros propusimos, no me voy a quedar peleando un proyecto que me va a llevar año y medio de administración. Ahorita vamos por el Corredor Turístico Verde en Zona Rosa”, dijo.

A la par, informó que atenderá las 45 calles de la colonia Juárez ante la existencia de baches en la carpeta asfáltica.

Cabe recordar que en octubre del año pasado, la alcaldesa anunció que se iba a construir el Corredor Tecnológico-Turístico de la Zona Rosa, que pretendía homologar al de Las Vegas en Estados Unidos.

La inversión total de este nuevo proyecto ascendía a los 300 millones de pesos y se planeaba terminarlo a finales de enero del 2022.

Plan de gobierno

Al precisar que se mantiene en pie su plan de trabajo de gobierno, el cual busca convertir a la demarcación como la mejor alcaldía de la Ciudad de México y teniendo como eje prioritario el desarrollo económico, Cuevas refirió que buscarán que los proyectos locales de detonación se complementen con los del gobierno central.

Precisó que para el Presupuesto 2022, los objetivos centrales son la Zona Rosa, mercados públicos y recuperación de espacios públicos, así como apoyar la colonia Atlampa para convertirla en habitacional, estudiantil e industrial.

“Para febrero iniciaremos con la ciclovía así como con la instalación de un campus universitario”, dijo.

La alcaldesa Sandra Cuevas, también anunció que, con el apoyo de legisladores federales y locales de la Alianza Va Por México, presentará iniciativas de ley ante el Congreso de la Ciudad de México.

“Es en favor de los habitantes de la demarcación en el tema de mercados públicos, regulación del comercio en vía pública y de protección a empresarios, entre otros temas vinculados con programas sociales para beneficiar a los grupos vulnerables”, subrayó.

Mercados públicos

La alcaldesa también dio a conocer los principales logros en sus primeros 100 días de gobierno, como lo son la recuperación de 13 plazas, parques, jardines y la renovación de los mercados públicos.

Informó que durante el 2021, de los 39 mercados públicos de la alcaldía se comenzaron a mejorar a 20.

A la par, se aumentó la captación de los recursos que se generan a partir del cobro para el uso de los baños públicos de los mercados, por ejemplo, anteriormente se reunían mensualmente 260,000 pesos y a partir de octubre, cada mes se captan más de 1 millón de pesos.

