YPF producirá combustible sostenible para la aviación

YPF, la petrolera estatal argentina, aprobó la creación de una empresa conjunta con otra firma energética para montar una biorefinería de última generación en el predio de la histórica refinería de San Lorenzo montará en Santa Fe una biorrefinería de última generación para producir combustible de aviación sustentable (SAF), la alternativa que encontró la industria aeronáutica para reducir en un 80% las emisiones de los aviones. Con ese fin, la petrolera creó Santa Fe Bio, una compañía conjunta con Essential Energy, la firma local dedicada a la elaboración y comercialización de biocombustibles de primera y segunda generación.

El proyecto demandará una inversión de 400 millones de dólares y se emplazará en el predio de la histórica refinería de San Lorenzo, donde hasta 2016 funcionó Oil Combustibles, del empresario y exfuncionario Cristóbal López, y previamente habían operado Petrobras y Perez Companc, tras la privatización en la década del 1990.

El directorio de YPF presentará el ambicioso proyecto este viernes en la Bolsa de Nueva York, donde cotizan las acciones de la petrolera. Santa Fe Bio aprovechará la infraestructura existente en la refinería de San Lorenzo, donde se instalará una planta de pretratamiento de materia prima y la Biorrefinería de última generación.

También, se adecuarán instalaciones del complejo industrial para llevar adelante la producción. El proyecto se desarrollará en dos fases y se prevé su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Los combustibles se producirán a partir del procesamiento de aceites vegetales y residuos, grasas animales, entre otros.

"La idea es hacer el primer RIGI ambiental de la provincia de Santa Fe", comentó a la prensa local el empresario rosarino Federico Pucciarello, CEO de Essential Energy. A su vez, develó que, a pesar de que la sociedad es compartida en un 50% con YPF, el control, operación y mantenimiento de la biorrefinería estará a cargo de Essential.

Para la puesta en marcha del proyecto se transformará la planta paralizada en un polo estratégico de energía limpia y desarrollo industrial. El predio cuenta con terminal portuaria sobre la hidrovía, lo que lo posiciona como clave para la logística de exportación. Los destinos principales podrían ser los Estados Unidos y el continente europeo.

YPF y Essential habían firmado un memorando de entendimiento en diciembre del año pasado para explorar la viabilidad de este proyecto. En ese entonces, la petrolera destacó el know-how de la energética local en mercados internacionales. Essential tiene desde 2009 una destilería de bioetanol en el norte de Santa Fe. Se trata de una planta con tecnología de origen brasileño que produce a partir de melaza de caña de azúcar y tiene una producción proyectada de 100,000 litros de etanol anhidro diarios.

El desafío de la aviación

Uno de los grandes retos -y costos- de la aviación es volverla más sostenible. Según referentes del mercado aeronáutico internacional, este combustible podría reducir sus emisiones en un 80%. Y, a pesar de que ya se utiliza en las aeronaves Airbus o Boeing, por su escala de producción se trata todavía de una alternativa muy costosa. A pesar de que el SAF es entre dos y seis veces más caro que el combustible fósil tradicional, ya hay algunas aerolíneas operando con este combustible. Entre ellas, Iberia, Lufthansa, Air France-KLM, American Airlines, Delta.