Waldo's invierte 847 millones de pesos para avanzar con apertura de 130 tiendas

Waldo's, la cadena de tiendas de descuento en México, impulsa su plan de crecimiento con una inversión de 847 millones de pesos destinada a la apertura de 130 nuevas tiendas durante 2025.

Particularmente, en las regiones del centro, Bajío, sur y el noreste del país se prevén la mayoría de las nuevas aperturas, explicó Ernesto Llano, vicepresidente Comercial de Waldo's.

Hasta principios de agosto, la cadena minorista reportaba un total de 923 tiendas en operación, con cerca de 100 nuevas unidades en lo que va del año, manteniendo un ritmo constante de aperturas cada semana. Con este impulso, proyecta alcanzar su sucursal número 1,000 en los próximos meses.

“Consideramos que, con el plan de aperturas que tenemos, aproximadamente a mediados del 2026 ya estaremos alcanzando la tienda número 1,000. Con la cobertura que tenemos, podemos abrir tiendas en cualquier ciudad del país”, explicó Ernesto Llano, vicepresidente Comercial de Waldo's.

En entrevista, explicó que la cadena de tiendas de descuento ha mantenido un piso de alrededor de 70 aperturas anuales, aunque en el 2024 superaron esa cifra con más de 85 nuevas tiendas.

Para este año, la meta es más alta, ya que han propuesto abrir 130 establecimientos. Este ha sido “el reto más grande en la historia de la empresa. Vamos por muy buen camino para lograrlo”, acotó el directivo.

Su plan de expansión también está acompañado por una estrategia enfocada en asegurar que todos los días haya “algo diferente” para los clientes.

Próximo centro de distribución en el sureste

Ernesto Llano adelantó que, para soportar el crecimiento de las tiendas, en los próximos dos años abrirán un nuevo centro de distribución que planean ubicar en el sureste del país.

Lo anterior, luego de que inauguraron recientemente un nuevo complejo en Salinas Victoria, Nuevo León, en el cual invirtieron 38 millones de pesos.

El vicepresidente Comercial de Waldo's explicó que aun cuando tienen presencia en todos los estados y en más de 300 municipios del país, todavía ven oportunidades para abrir más tiendas.

Puntualizó que analizan las zonas comerciales donde pueden abrir más unidades y detectaron que en promedio cada tienda funciona bien en áreas con al menos 20,000 habitantes.

Con base en esta estimación, calculan que hay capacidad para abrir más de 5,000 unidades en los próximos años.

El directivo explicó que en estados como Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila mantienen un ritmo importante de crecimiento, en menor escala en Baja California Sur y Sonora.

En cuanto al origen de sus productos, la minorista mantiene una diversificación para asegurar variedad, calidad y “precios competitivos”.

“El 80% de lo que vende Waldos es de 50 pesos o menos. Ahí le gusta comprar a nuestro cliente. Tenemos otros puntos de precio, que van hasta los 100 pesos”, acotó.

Más del 50% de su catálogo se produce y se adquiere en México, mientras que el resto proviene de 17 países, como Estados Unidos, Canadá, la India, China, Vietnam, Pakistán, Corea del Sur y Tailandia. Así como en otros mercados de Centroamérica, Sudamérica y Europa.

Ernesto Llano abundó que su estrategia es buscar en qué países existen mejores condiciones para los productos que adquieren. Si alguno ofrece mayores ventajas sobre un producto específico, migran sus pedidos hacia ese lugar para aprovechar esas ventajas.

La minorista ha enfocado su oferta comercial en un portafolio amplio y cambiante de productos en tendencia y a precios accesibles, los cuales van desde mercancía general, ropa, consumibles, hasta vehículos y otras líneas de movilidad.