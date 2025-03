VT Markets, el trading puede ser fácil

Durante el evento de Money Expo México 2025, estuvo presente la plataforma de trading online VT Markets, donde se abordaron temas como inversión, criptomonedas y la importancia de invertir en Latinoamérica, así como la mejor forma de hacerlo.

VT Markets es un broker multiactivos que se encuentra presente en más de 160 países del mundo, fungiendo como un intermediario entre el cliente y el mercado, pudiendo adquirir ETFs, criptomonedas, bonos, índices, divisas, etc., teniendo disponibles más de 1,000 productos.

“Una característica que tenemos es que contamos con cuentas STP, cuentas ECN y cuentas Cent, también tenemos como extra, una cuenta Swap FREE. Así mismo contamos con atención 24/7, asesores mexicanos y asesores en todo el mundo que siempre están pendientes de nuestros clientes, lo que nos hace la mejor plataforma para invertir”, comentó Vanessa Lara, Senior Business Development Manager de VT Markets.

Actualmente, VT Markets cuenta con una herramienta llamada Copy Trading, una tecnología que brinda la oportunidad de copiar a un trader profesional, donde un trader puede realizar una inversión y se copiará directamente a la cuenta del cliente de manera segura.

En los tiempos actuales, las criptomonedas han establecido un panorama interesante a nivel mundial, subiendo a un nivel muy alto y rompiendo máximos y es importante observar cómo se encuentra la realidad y cómo la gente ve este nuevo producto, así como su aplicación en las finanzas.

“El paradigma que empieza a proponer el tema de las criptomonedas por medio de la descentralización es clave, para tener disposición de nuestro dinero de manera independiente, lo que permite tener una economía global mucho más amplia, las criptomonedas llegaron para quedarse, los gobiernos se oponían, pero ahora intentan regular”, afirmó Eduardo Ramos, Analista de Mercados Financieros de VT Markets.

VT Markets se destaca como broker, principalmente por la transparencia y las regulaciones que respaldan a las plataformas, lo que hace que la gente confíe y se establezcan proyectos a largo plazo, lo cual es fundamental en un sistema económico donde las criptomonedas son un protagonista. La plataforma también ofrece webinars y seminarios online cada semana, así como un portal educativo con análisis técnico, gestión emocional, de riesgos, la influencia de los mercados, noticias, gobiernos, etc., siendo totalmente gratis para las personas que quieran educarse financieramente y en el tema de las criptomonedas.

“De igual forma, a nivel Latinoamérica, en una cuestión minorista, la adopción de criptomonedas está teniendo un impulso muy fuerte debido a las tendencias que se has transformado en optimismo. Muchas monedas están sirviendo para conectar transacciones globales, como XRP, lo que hace que los inversores estén abiertos a esta posibilidad, siendo el parteaguas para dar más conocimiento al mercado de criptomonedas en la región”, comentó Ramos.

“Creo que en este momento estamos en el punto ideal donde, si todavía no hemos entrado a adquirir o adoptar algo de cripto, estamos en el momento idóneo antes de un nuevo despegue” aseveró Agustín Bilinskis, Manager del mercado LATAM.

Algo básico para poder invertir de forma segura en el mercado cripto en Latinoamérica, es conocer qué son y para qué sirven, de esta manera se puede tener un contexto claro, así como estudiar acerca de la gestión del dinero y la gestión de riesgo, ya que el éxito de los inversionistas y traders que ganan dinero se basa en eso, también es importante saber quiénes son los creadores de los proyectos de criptomonedas y en qué están fundamentados.

