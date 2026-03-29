Operativo al CJNG frenó dinamismo de crédito automotor

La inseguridad impactó considerablemente las ventas de automóviles en estados específicos de México, donde el evento de la captura del narcotraficante Nemesio Oseguera “El Mencho” provocó caídas significativas de hasta 20% en la comercialización durante febrero respecto al mes previo, lo que a su vez ocasionó que el financiamiento entre en un periodo de estabilidad en dicho mes, reportó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y las consultorías JATO e Urban Science.

Entidades como Colima, Michoacán y Nayarit experimentaron descensos en la venta de más del 20% en febrero del presente año, y en el caso de Jalisco (lugar de la captura del narcotraficante) la reducción fue del 15%, datos que afectaron el índice de financiamiento que mantenía tendencia al alza, afirmó la industria.

Lo anterior arrojó que el financiamiento automotriz en México se mantuvo estable durante el bimestre del presente año, en un nivel de 63.5%, similar al dato del mismo periodo del 2025, contabilizando las flotillas y ventas al menudeo, cuando la tendencia de los últimos meses es de crecimiento, incluso febrero marcó comportamiento récord.

“Ese domingo (cuando fue la captura del Mencho) Colima, Michoacán, Nayarit fueron estados afectados de manera considerable, y tuvieron caídas en más del 20% para un mes tan corto, eso sí llega a impactar en temas de compradores y de ventas. Jalisco no fue la excepción, cae un poquito, de 15%”, explicó el gerente senior de Urban Science, Gerardo Tovar.

Agregó, al platicar con algunas marcas, a partir de esa fecha se contrajo un poquito esos mercados de manera considerable. Esto se atribuye a que "mucha gente no quiso salir de casa y pues mucho menos ir a comprar un auto”.

A nivel nacional el porcentaje de participación del crédito en las compras al menudeo por Estado en el lapso de referencia alcanzó el 75.1% con 14 entidades por debajo del promedio general del país.

El análisis enlistó que Aguascalientes ocupó nuevamente el primer lugar en la participación de colocaciones en compras al menudeo con un 86.8%, seguido de Tamaulipas con 86.4% y Baja California Norte con 86.3%; en cambio, las tres entidades con menor porcentaje fueron de nueva cuenta Oaxaca con 66.4%, Tlaxcala 65.1% y Guerrero con 58.9 por ciento.

Para vehículos de marcas chinas el porcentaje de financiamiento alcanzó el 63%, al crecer 1.1 puntos porcentuales y para unidades híbridas y eléctricas fue de 51.9%, con baja de 2 puntos.