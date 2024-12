UnitedHealth Group reconoce que el sistema de salud de EU "no funciona tan bien como debería"

El consejero delegado de la empresa de seguros de salud y productos sanitarios UnitedHealth Group, Andrew Witty, ha reconocido este viernes que el sistema de salud de Estados Unidos "no funciona tan bien como debería" tras el asesinato a tiros de Brian Thompson, consejero delegado de su división de seguros, UnitedHealthcare.

"Sabemos que el sistema de salud no funciona tan bien como debería y entendemos las frustraciones de la gente al respecto. Nadie diseñaría un sistema como el que tenemos", ha subrayado en un artículo de opinión publicado en el diario 'The New York Times'.

Witty ha explicado que la misión de la multinacional es mejorar la atención sanitaria, si bien el sistema es "muy complicado". "Compartimos parte de responsabilidad en ello", ha dicho, instando así a trabajar para cambiar la toma de decisiones al respecto.

Pese a ello, ha afirmado que ningún trabajador, independientemente de su sector, "debería temer por la seguridad de sus seres queridos". "También nos está costando encontrarle un sentido a este acto desmedido y a la hostilidad contra nuestro colegas, que han sido bombardeados con amenazas", ha agregado.

Las autoridades de Estados Unidos detuvieron el martes a Luigi Mangione, de 26 años, en un McDonald's de la ciudad de Altoona, en el estado de Pensilvania, mientras portaba una pistola y un silenciador construidos con una impresora 3D.

Mangione llevaba en el momento del arresto varias identificaciones falsas. El joven, que nació en Maryland y pertenece a una familia adinerada de Baltimore, asistió a una escuela secundaria privada segregada y posteriormente se graduó en la prestigiosa Universidad de Pensilvania, considerada de élite en Estados Unidos.

El sospechoso, que se enfrenta a cinco cargos, entre ellos uno por homicidio intencionado, sufrió dolor de espalda desde la infancia, un problema de salud por el que se sometió a una cirugía. Los investigadores sospechan que el motivo del crimen sería su rechazo a la industria de los seguros, a la que acusa de ser corrupta.

Thompson, de 50 años y con una trayectoria de dos décadas en UnitedHealth, asumió en 2021 la dirección de la división de seguros. En el momento del asesinato se disponía a asistir a la conferencia anual de inversores de la multinacional.