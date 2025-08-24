Trump promete aranceles a importaciones de muebles desde todo el mundo

El presidente Donald Trump anunció este viernes que Estados Unidos planea imponer aranceles a las importaciones de muebles originarios de todo el mundo como parte de la Sección 232.

Estos aranceles entrarían en vigor en los próximos meses como resultado de una investigación más amplia sobre la madera sin procesar, la madera aserrada y los productos derivados de la madera, iniciada a principios de este año.

“Me complace anunciar que estamos llevando a cabo una importante investigación arancelaria sobre los muebles que ingresan a Estados Unidos”, dijo Trump en una publicación en Truth Social.

“En los próximos 50 días, dicha investigación se completará y los muebles que ingresen a Estados Unidos desde otros países se gravarán con un arancel aún por determinar. Esto traerá de vuelta el negocio de muebles a Carolina del Norte, Carolina del Sur, Michigan y a otros estados de la Unión. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, agregó.

En el primer semestre de 2025, Canadá fue el mayor exportador de madera, carbón vegetal y manufacturas de madera a Estados Unidos, con envíos por 5,509 millones de dólares, lo que representa una reducción de 6.1% interanual.

Las posiciones siguientes se ocuparon por Brasil (843 millones de dólares, +9.3%) y China (780 millones de dólares, -16.2 por ciento).

México se situó en el octavo lugar, con 342 millones de dólares, un alza de 0.9% sobre el primer semestre de 2024, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio.

La Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 permite al Presidente imponer restricciones a las importaciones de bienes o entablar negociaciones con socios comerciales si el Secretario de Comercio de los Estados Unidos determina, tras una investigación, que la cantidad u otra circunstancia de dichas importaciones amenazan con perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos.

Según la Sección 232, el director de cualquier departamento o agencia, o cualquier parte interesada, puede solicitar al Secretario de Comercio que investigue los efectos de una importación específica en la seguridad nacional de Estados Unidos.

El Secretario de Comercio también puede iniciar una investigación por iniciativa propia. El Secretario de Comercio debe notificar inmediatamente al Secretario de Defensa sobre cualquier investigación en virtud de la Sección 232. Si un solicitante retira una solicitud, el Departamento de Comercio puede optar por dar por terminada la investigación.

