Ven revisión del T-MEC “complicada” si persisten aranceles

México enfrentará una revisión complicada del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), si Estados Unidos no quita lo aranceles actuales a Norteamérica o si termina imponiendo a la región siete bloques adicionales de aranceles sobre productos o sectores actualmente en investigación, opinó Kenneth Smith, especialista en comercio internacional y socio de AGON.

“Si al momento de sentarte a hablar del futuro del T-MEC tienes encima a todavía estos aranceles y la amenaza de aranceles futuros, porque Estados Unidos está investigando en siete sectores por razones de seguridad nacional la posibilidad de meter aranceles adicionales, vamos a tener una revisión del T-MEC complicada”, comentó Smith en una entrevista televisiva.

Las aduanas estadounidenses aplican tarifas de 35% a Canadá y 25% a México a los productos que no cumplen con el T-MEC; de 25% a los vehículos ligeros a ambos países (excluyendo el contenido estadounidense) y de 50% al acero, aluminio y cobre también a las dos naciones. Adicionalmente, la Administración del presidente Donald Trump lleva a cabo investigaciones, por ejemplo, sobre chips, y productos farmacéuticos.