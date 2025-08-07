Trump pide la renuncia del CEO de Intel por sus lazos con empresas en China

El presidente Donald Trump exigió la mañana de este jueves que el nuevo director del fabricante de chips estadounidense Intel, Lip-Bu Tan, renuncie "inmediatamente", después de que un senador republicano planteara preocupaciones por la seguridad nacional debido a sus vínculos con empresas en China.

"El CEO de INTEL tiene un serio conflicto de intereses y debe renunciar, inmediatamente. No hay otra solución a este problema," publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Su mensaje llega un día después de que el senador Tom Cotton informara que envió una carta a Intel cuestionando los lazos entre Lip-Bu Tan y empresas chinas.

Las acciones de Intel bajaban un 3.8% antes de la apertura de los mercados.

Intel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

En abril, Reuters informó de que Tan -él mismo o a través de fondos de riesgo que fundó o gestiona- ha invertido en cientos de empresas chinas, algunas de las cuales están vinculadas al ejército de China.

El presidente ejecutivo de Intel invirtió al menos 200 millones de dólares en cientos de empresas chinas de fabricación avanzada y chips entre marzo de 2012 y diciembre de 2024, según averiguó Reuters.