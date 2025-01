Trump firma decreto que pospone la prohibición de TikTok durante 75 días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes un decreto que retrasa la prohibición de la plataforma TikTok, lo que otorga a su matriz china, Bytedance, más tiempo para llegar a un acuerdo para resolver las preocupaciones estadounidenses de seguridad nacional.

El documento sostiene que la moratoria ayudará a la administración Trump a intentar "determinar el curso apropiado a seguir de una manera ordenada que proteja la seguridad nacional y, al mismo tiempo, evite un cierre abrupto de una plataforma de comunicaciones utilizada por millones de estadounidenses".

"TikTok no vale nada. No vale nada si no lo apruebo. Podría ver un acuerdo en el que Estados Unidos obtenga el 50 por ciento de TikTok, lo controle un poco, tal vez mucho, depende de ellos", declaró al firmar la orden, en referencia a la propuesta planteada en la víspera, cuando la red social se quedó en negro para sus 170 millones de usuarios estadounidenses.

Esta orden ha puesto de relieve un cambio de rumbo para el presidente, que intentó prohibir TikTok durante su primer mandato, pero que ha acabado adaptándolo como un medio para acercarse a los jóvenes votantes durante la campaña electoral. "Tengo un cariño especial por TikTok que no tenía originalmente", ha reconocido desde la Casa Blanca.

Desde hace años, Estados Unidos ha mostrado su preocupación por el supuesto uso de esta aplicación por parte de China para recopilar datos de usuarios estadounidenses y difundir propaganda, afirmaciones que la compañía ha negado enérgicamente.

Este fin de semana, los usuarios fueron recibidos con un mensaje en la pantalla de inicio de la aplicación que decía que el servicio estaría "temporalmente no disponible", mientras que las tiendas de aplicaciones operadas por Apple y Google habían eliminado TikTok. Posteriormente, el magnate anunció esta orden ejecutiva y TikTok restableció el acceso, dando el crédito a Trump por recuperar la aplicación.