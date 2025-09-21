Futuros de la soya caen tras la llamada Trump-Xi

Los futuros de la soya estadounidense cayeron a su nivel más bajo en una semana el viernes, borrando las ganancias iniciales después de que una llamada telefónica entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping no arrojara noticias sobre las exportaciones de soya, dijeron analistas.

Los futuros de maíz y trigo siguieron a la soya a la baja. La presión adicional provino de la cosecha en curso en el Medio Oeste, incluso mientras los actores del mercado debaten el tamaño de la producción de maíz y soya de este año.

La soya de noviembre del mercado de Chicago bajó 11.25 centavos a 10.2625 dólares por bushel tras tocar los 10.25 dólares, cerca de la media móvil de 50 días del contrato y su nivel más bajo desde el 11 de septiembre.

El maíz de diciembre de Chicago bajó 1 centavo a 4.2275 dólares por bushel y el trigo de diciembre bajó 3.75 centavos a 5.205 dólares por bushel.

La soya subió temprano por las esperanzas de que la llamada Trump-Xi podría ayudar a poner fin a una congelación en los envíos de soya entre los dos países.

China, de lejos el mayor importador de soya del mundo, aún no ha reservado nada de la actual cosecha de soya estadounidense y en su lugar ha recurrido a los suministros sudamericanos.

Los dos líderes avanzaron durante la llamada en un acuerdo TikTok y se comprometieron a reunirse cara a cara en poco más de un mes en Corea del Sur, pero hubo poca mención a la agricultura. Los futuros de la soya CBOT bajaron tras la llamada.