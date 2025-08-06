Tribunal electoral ordena al INE entregar constancia de jueza telecom a María Valdés

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que la candidata a jueza de telecomunicaciones y radiodifusión, María Valdés Leal, resulta elegible para ese cargo luego de hallar que la abogada cuenta con el conocimiento especializado necesario para impartir justicia en esos sectores económicos.

La Sala Superior del TEPJF resolvió como improcedente la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de dejar fuera a María Valdés Leal, tras identificar que no contaba con al menos una calificación de 9 en todas las materias que pudieran estar relacionadas con el cargo, de acuerdo con el expediente JIN 607/2025 y 679/2025.

El TEPJF revocó la decisión del INE y le ordenó emitir la constancia de mayoría correspondiente a la abogada María Valdés Leal.

La decisión del TEPJF no admite recurso alguno, por lo que es definitiva.

De esta manera, María Valdés Leal, licenciada en derecho por el CIDE y con estudios superiores en el Tecnológico de Monterrey y la Universitat de Barcelona, será la primera jueza especializada en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica que es elegida por voto popular en México

El tribunal dijo que la evaluación de las materias afines para el cargo es una cuestión técnica que corresponde a los comités de evaluación indicados, conforme a las metodologías que ya se habían aportado en su oportunidad.

Según el TEPJF, debido a que el INE verificó ese criterio en particular con una nueva metodología, el árbitro electoral cayó en una violación del principio de certeza fijados previamente para el proceso electoral en el que resultó ganadora la candidata a jueza Valdés Leal.

El 30 de junio, el Instituto Nacional Electoral declaró que Valdés Leal dejaba de ser elegible para convertirse en juzgadora en asuntos de telecomunicaciones y radiodifusión.

María Valdés Leal presentó entonces un juicio de inconformidad para defender su idoneidad como jurista especializada en esos sectores económicos.

Según el INE, las calificaciones de María Valdés Leal en algunos de sus estudios durante su formación profesional quedaban por debajo de los umbrales establecidos para determinadas materias que podrían estar relacionadas con competencia económica y telecomunicaciones.

Valdés Leal rechazó que su formación profesional resulte insuficiente para convertirse en juzgadora de telecomunicaciones, pues la especialidad donde la candidata obtuvo un 8.5 de calificación no es de demasiada relación con el área de competencia económica o telecomunicaciones.

En cambio, contó en su oportunidad la futura jueza, en materias como derecho, economía, políticas públicas y conocimiento de la figura del amparo, que todas se relacionan con competencia económica y con telecomunicaciones y radiodifusión, sus calificaciones dan cuenta de promedios de 9 y 10.

“En estos asuntos no se trata de suavizar ni de omitir los requisitos constitucionales, lo que se define es algo más básico, respecto al diseño institucional previsto por la Constitución. Nadie pone en duda que el promedio de 9 puntos en materias afines es un requisito válido, exigible y previsto en la Constitución. Lo que se cuestiona es quién puede determinar si ese promedio se cumple y con qué metodología debe hacerse”, dijo el tribunal.