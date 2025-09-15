Lectura 2:00 min
Tráfico aéreo en AL creció 7.2% en julio
El dinamismo del tráfico aéreo en América Latina se consolidó en julio, con un crecimiento interanual de 7.2% en las aerolíneas con base en la región, cifra que superó en un punto porcentual el avance de junio, según cifras de Travel2Latam.
Este desempeño, el más alto a nivel mundial por segundo mes consecutivo, se explicó en gran medida por el tráfico intrarregional, que representó más de 60% del aumento neto, y por la sólida demanda en rutas hacia Estados Unidos.
Entre los mercados de mayor volumen, Argentina, Panamá, Perú y Brasil, fueron los que marcaron la pauta del crecimiento.
Argentina se posicionó como el país de mayor expansión porcentual con 11%, impulsado tanto por el segmento doméstico (8.3%) como por el internacional (14%), alcanzando un récord histórico de pasajeros para un mes de julio y superando en 6% los niveles de 2019. Panamá, por su parte, registró un alza de 9% en su tráfico total, destacándose las rutas hacia Centroamérica y el Caribe, con crecimientos superiores a 20% en destinos como San José, Punta Cana y El Salvador.
En Perú, el tráfico de pasajeros aumentó 8.6% interanual, con un mercado doméstico en doble dígito (10%) y un récord mensual de 1.5 millones de viajeros internos.
El segmento internacional también mostró dinamismo gracias al incremento de frecuencias y a la fuerte demanda en la ruta hacia Colombia (25% en vuelos y 17% en turistas colombianos).
Brasil logró su quinto mes consecutivo de máximos históricos en vuelos domésticos, con 9 millones de pasajeros (4.9%), a pesar de una reducción en el número de operaciones.
El segmento internacional creció aún más de 13.6%, apoyado en un notable aumento de turistas extranjeros (43%).
México y Colombia mostraron señales de recuperación moderada. México transportó 11 millones de pasajeros en julio, 1.8% interanual, con mejoras en los segmentos doméstico e internacional tras el retroceso de junio.