T-MEC debe ser el eje de la política industrial para el empleo y el salario: CTM

Tereso Medina, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dijo que la revisión del T-MEC es una negociación de seguridad económica y nacional que supera el ámbito de un acuerdo comercial.

Medina expuso que el proceso incide en aranceles, contenido regional, inversión, cadenas productivas y empleo, elementos que definen la competitividad del país. Ante esto, comunicó el respaldo de la organización sindical a la postura del gobierno mexicano con el objetivo de que el tratado actúe como el eje de una política industrial hacia la creación de empleo formal, el incremento salarial y el aumento del contenido productivo hecho en el país.

El dirigente sindical solicitó transparencia y reglas claras en el proceso de revisión para detener el proteccionismo y evitar que el acuerdo se aplique como una vía de presión sobre la industria mexicana o para la repatriación de capitales hacia Estados Unidos.

Para la participación de los trabajadores en las negociaciones, Medina propuso la integración de un consejo plural laboral, este mecanismo busca asegurar la representación de la fuerza de trabajo de los sectores automotriz, del acero y de la manufactura ante el equipo negociador del gobierno.

“El objetivo prioritario es poner un freno al proteccionismo nocivo, evitando que los socios del norte utilicen el acuerdo como una herramienta de presión para golpear a la industria mexicana o para incentivar de manera artificial la repatriación de capitales hacia su propio territorio”, destacó.

Finalmente, Medina convocó a la creación de una alianza nacional de defensa productiva. El planteamiento consiste en conformar un frente que vincule al gobierno federal, al sector empresarial, a los trabajadores, a la sociedad y a los medios de comunicación para el resguardo de la planta productiva nacional.

“México requiere estructurar de forma inmediata un frente común que integre estratégicamente al gobierno federal, al sector empresarial, a los trabajadores, a la sociedad y a los medios de comunicación, con el firme propósito de blindar y proteger la planta productiva nacional en todos sus niveles frente a las presiones externas”, indicó.