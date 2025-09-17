¿El SUV eléctrico más seguro del mercado? Conoce la nueva Geely EX5

La carrera del sector automotriz cambió de dirección, ahora la meta es la sustentabilidad ecológica, la tecnología de vanguardia y el confort máximo. Sin embargo, no se puede hablar de innovación sin mejorar la seguridad. Todos los modelos buscan este progreso, pero pocos ofrecen el nivel de protección de la Geely EX5.

El nuevo estandarte de la marca asiática Geely es un modelo 100% eléctrico que, además de destacar por su diseño minimalista y ergonómico, ofrece una autonomía de hasta 470 kilómetros y una velocidad máxima de 175 km/h. Con ello, el grupo automotriz lanza en México un vehículo del segmento SUV compacto que cumple los más altos estándares de seguridad con reconocimiento a nivel internacional.

Seguridad que marca la diferencia

Geely EX5 rediseña la seguridad. Haber obtenido cinco estrellas en pruebas de impacto del Programa Europeo de Evaluación de Vehículos Nuevos (Euro NCAP) y del Programa Australiano de Evaluación de Vehículos Nuevos (ANCAP) confirma su excelencia en el resguardo de ocupantes adultos y niños, el cuidado de peatones vulnerables y la eficacia de sus sistemas de asistencia en la conducción.

Entre sus principales atributos se encuentran las seis bolsas de aire —dos frontales para conductor y copiloto, dos laterales y dos tipo cortina— que protegen a los pasajeros en distintos niveles en caso de siniestro. Asimismo, proyecta información sobre velocidad, navegación y alertas directamente en el parabrisas para que el conductor no tenga que apartar la vista del camino. Este detalle refuerza la seguridad gracias a su estructura eficiente y funcional.

Tecnología de última generación

La nueva Geely EX5 lleva la seguridad a otro nivel. No se trata solo de protección pasiva, sus más de 12 asistencias de conducción hacen que cada viaje sea más suave y estable. Entre ellas destacan los frenos de disco en las cuatro ruedas, el Sistema Avanzado de Asistencias al Conductor de Nivel 2 (L2 ADAS), el Frenado Autónomo de Emergencia (AEB), el Frenado Autónomo de Tráfico Cruzado Trasero (RCTB), el Control de Crucero Adaptativo (ACC), el Asistente de Mantenimiento de Carril (ELKA) y la Prevención Antivuelco (ARP).

Todas estas tecnologías se apoyan en la plataforma de arquitectura global inteligente de nueva energía (GEA, por sus siglas en inglés), compartida con otros modelos del catálogo de Geely. Este soporte es conocido por integrar la estructura tecnológica del vehículo, a fin de ofrecer respuestas más rápidas y óptimas al conductor.

Compromiso global

El conjunto de características de seguridad de Geely EX5 cumple con los requisitos normativos de 89 países, siendo acreedora de confianza dentro del mercado global al garantizar una conducción cómoda y a salvo tanto para los ocupantes del vehículo, como para los demás conductores.

En la última década, Geely ha invertido más de 2,700 millones de dólares en investigación, desarrollo y seguridad, lo que refleja su compromiso con el consumidor y con un futuro sustentable. Por ello, la nueva Geely EX5 es el resultado de este esfuerzo: un automóvil familiar pensado para brindar tranquilidad, rendimiento y practicidad en la ciudad.