“Summit of Women Leaders 2025” se celebrará en México y lo encabezará el CCE

Actores comunitarios y líderes de empresas de México y Estados Unidos se reunirán en el “Summit of Women Leaders 2025”, a fin de analizar el papel de la mujer en la construcción del presente y en la generación de oportunidades para todos.

El evento convocado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) contará con la participación de Suzan Deison, fundadora, presidenta & CEO de la Greater Houston Women’s Chamber of Commerce (IWCC), así como de altas ejecutivas de empresas e instituciones como British Petroleum, Siemmens, Murphy Oil Corp, Hines, Rice University, Nvidia, Hugo Boss y la City Council Member de la ciudad de Houston, Texas.

De acuerdo con el Comité de Cultura y a través de iniciativa “Di lo bueno mx” del CCE, el objetivo será apoyar las acciones de las mujeres en los más distintos ámbitos, así como el intercambio de información, de experiencias y la suma de esfuerzos en proyectos que beneficien el presente y futuro de ambos países.

El evento se celebrará en el Hotel Aqua Ciudad de México a partir del 26 de septiembre y de acuerdo con el programa de actividades -que se desarrollará de las 10:00 a las 15:00 horas- se prevé la realización de un brunch con tres paneles de discusión, la entrega de premios al mérito “Di lo bueno de méxico” del CCE.

Programa del “Summit of Women Leaders 2025”

