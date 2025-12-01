España moviliza al ejército contra la peste porcina africana tras caso cerca de Barcelona

El ejército español fue desplegado este lunes para contener un brote de peste porcina africana cerca de Barcelona, que las autoridades sospechan que puede haber sido provocado por un jabalí que comió alimentos contaminados, como un bocadillo, lo que desencadenó una cadena de acontecimientos que ahora perturban la multimillonaria industria de exportación de carne de cerdo del país.

España confirmó el viernes que dos jabalíes encontrados muertos en el parque de Collserola, a 21 kilómetros de Barcelona, habían dado positivo en las pruebas de detección de la enfermedad, lo que llevó a establecer una zona de exclusión de 6 kilómetros alrededor del área afectada en Bellaterra.

Las autoridades están analizando actualmente más casos sospechosos en la zona y esperan más positivos.

"La opción más probable (...) es que un fiambre, un bocadillo, un alimento contaminado, haya podido acabar en un contenedor —hay que tener en cuenta que Bellaterra es una zona de mucho tránsito de toda Europa— y que luego un jabalí se lo haya comido y se haya infectado", dijo este lunes a Catalunya Radio el consejero de Agricultura de Cataluña, Ordeig.

La peste porcina africana, aunque inofensiva para el ser humano, se propaga rápidamente entre cerdos y jabalíes, lo que supone un importante riesgo económico para España, uno de los mayores exportadores de carne de cerdo del mundo.

La zona infectada está cerca de la autopista AP-7, una importante vía de transporte que une España y Francia.

Según Ordeig, la ausencia de jabalíes infectados en otras zonas de Cataluña y Francia sugiere que el transporte humano de alimentos contaminados podría haber introducido el virus.

Los esfuerzos para controlar el brote se intensificaron el domingo, con el despliegue de 300 policías catalanes y agentes rurales, seguidos el lunes por 117 miembros de la Unidad Militar de Emergencias española.

El ministro de Agricultura español, Luis Planas, dijo el sábado que alrededor de un tercio de los certificados de exportación de carne de cerdo del país han sido bloqueados como consecuencia del brote, aunque ninguna granja se ha visto afectada hasta el momento.

Las explotaciones porcinas situadas en un radio de 20 kilómetros alrededor del foco inicial de infección se enfrentan a restricciones de explotación y venta.