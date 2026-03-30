Spring breakers han dejado 2,850 millones de pesos en centros vacacionales de playa de México

México mantiene su capacidad de atracción de turismo, tras el arribo de los spring breakers (jóvenes estadounidenses, principalmente) y que dejó una derrama económica por 2,850 millones de pesos en centros vacacionales de playa, afirmó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco destacó el ingreso de turistas jóvenes a la zona hotelera que generan divisas, no obstante, la llegada de unos 140,000 estudiantes al país a las diferentes playas del país como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Los Cabos, Mazatlán entre otros no se tradujo necesariamente en prosperidad compartida donde los negocios, restaurantes, también se beneficien de la actividad económica que activan los llamados spring breakers.

Uno de los casos más representativos fue Los Cabos, donde autoridades estatales estimaron la llegada de entre 45,000 y 50,000 jóvenes del 1 de marzo al 3 de abril, con una derrama superior a 50 millones de dólares, equivalente a alrededor de 950 millones de pesos.

“El saldo de esta temporada confirma que México mantiene capacidad de atracción turística, pero también que el verdadero reto está en lograr que esa afluencia se traduzca en más ventas, más formalidad y más oportunidades para las empresas y negocios familiares que integran la economía local en los destinos receptores”, estableció la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco).

Desde la visión de la Concanaco, el balance del Spring Break 2026 que se registró del 18 y 22 de marzo pasado, no debe medirse únicamente por la concentración de visitantes o la ocupación hotelera, sino por su capacidad de dejar valor real en la economía formal.

Por ello, resulta importante promover que la llegada de este tipo de turistas, también participen en el consumo en establecimientos registrados, contratación de servicios, proveeduría local, empleo temporal y fortalecimiento de pequeños negocios que dependen de estas temporadas para mejorar ingresos y sostener operaciones.

Recalcó que la temporada de spring breakers confirmó el peso del turismo juvenil en destinos clave del país, aunque abrió la discusión sobre cómo traducir esa afluencia en mayores beneficios para empresas y negocios familiares.

El balance del spring break, no debe quedarse en la ocupación y la fiesta: el siguiente paso es fortalecer formalidad, seguridad y consumo en el comercio establecido.

La Confederación reiteró su postura de seguir impulsando programas, acciones y decisiones orientadas a fortalecer a las empresas y negocios familiares, promover el consumo en el comercio establecido, ampliar la digitalización, profesionalizar servicios y construir mejores condiciones para que cada temporada alta genere beneficios más amplios y sostenibles.

rrg