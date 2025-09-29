Sostenibilidad en el sector farmacéutico, compromiso con la salud

El sector farmacéutico en México se encuentra en plena transformación, donde la sostenibilidad ya no es una opción, sino un eje estratégico. Ante retos ambientales, sociales y económicos, las empresas buscan equilibrar la innovación en salud con prácticas responsables que generen valor para la sociedad y protejan el medio ambiente. Esto se refleja en esfuerzos por garantizar el acceso equitativo a medicamentos, fomentar la inclusión laboral y reducir la huella ambiental en un país con importantes desafíos en salud pública.

Jennifer Cox, directora general de MSD México, explica que la estrategia global de la compañía se basa en más de 130 años de historia centrados en “usar la ciencia de vanguardia para salvar y mejorar vidas, operando siempre con responsabilidad y generando valor para la sociedad”. En México, esta visión se adapta considerando las particularidades del sistema de salud y las necesidades sociales y ambientales locales, colaborando estrechamente con autoridades, comunidades y socios estratégicos.

Los cuatro pilares de la sostenibilidad

La estrategia de MSD se sustenta en cuatro pilares fundamentales:

Acceso a la Salud: Facilitar que medicamentos y vacunas lleguen a quienes más los necesitan, trabajando con gobiernos y organizaciones para mejorar cobertura y asequibilidad.

Empleados: Fomentar un ambiente laboral inclusivo y diverso, donde cada colaborador tenga oportunidades de desarrollo y aporte al éxito de la compañía.

Sostenibilidad Ambiental: Reducir la huella ecológica mediante la optimización de recursos, gestión responsable de residuos e innovación sostenible.

Ética y Valores: Mantener integridad, transparencia y responsabilidad en todas las operaciones.

MSD integra los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU en su estrategia, destacando especialmente el ODS 3 (Salud y Bienestar), además de siete objetivos prioritarios relacionados con educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente, crecimiento económico, acción climática y producción responsable. La empresa establece metas claras, indicadores de desempeño y reportes transparentes para medir avances y ajustar acciones conforme a la Agenda 2030.

Retos operativos y culturales

Entre los principales desafíos, Cox menciona la adaptación de procesos globales al contexto mexicano y la incorporación de tecnologías sostenibles sin comprometer eficiencia y calidad. En el ámbito cultural, la gestión del cambio ha sido clave para que la sostenibilidad se convierta en valor compartido, promoviendo la diversidad, la inclusión y la ética como pilares fundamentales de la organización.

MSD México implementa programas de capacitación y redes internas que fomentan espacios de trabajo equitativos, respetuosos y libres de discriminación. Además, fortalece la igualdad de género y la participación de grupos diversos, impulsando un cambio positivo dentro y fuera de la compañía.

La compañía mide su impacto mediante indicadores ambientales, sociales y de gobernanza, evaluando consumo de recursos, gestión de residuos, diversidad laboral y transparencia. Para los próximos años, MSD México planea ampliar el acceso a la salud, minimizar su huella ambiental, fortalecer la diversidad e inclusión, impulsar la innovación sostenible y mantener una cultura ética sólida.

“La sostenibilidad es mucho más que una responsabilidad corporativa; es el motor que impulsa nuestra innovación, fortalece nuestro liderazgo y transforma la manera en que creamos valor para la sociedad”, concluye Cox. Este enfoque refleja la creciente conciencia del sector farmacéutico en México sobre la necesidad de generar un impacto positivo duradero para la sociedad y el medio ambiente.