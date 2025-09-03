SNTSS alista revisión de contrato colectivo con el IMSS

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) tendrá el próximo 18 de septiembre votaciones para avalar las negociaciones de su revisión de contrato colectivo de trabajo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a quien demandaron 3.1% de incremento de salario y la creación de una nueva cláusula de pensiones para fortalecer a las nuevas generaciones.

De acuerdo con los resolutivos de la propia organización sindical que lidera Rafael Olivos Hernández, se busca que se integre la nueva cláusula 157 en el contrato colectivo de trabajo en el que se destaca que el principal propósito que es “elevar la calidad de vida, así como otorgar certeza y fortalecer el esquema de pensiones de las personas trabajadoras de Base, Sustitutos y personal de Confianza “B”, de la ”nueva generación” que ingresaron a partir del 2008 bajo el sistema de Afores”.

En el documento entregado a los trabajadores se detalla que el IMSS tendrá la obligación de realizar las aportaciones patronales complementarias de retiro a las cuentas individuales de cada persona trabajadora, “misma que se tomará para efectos de calcular las pensiones de retiro cesantía en edad avanzada o vejez que establece la Ley del Seguro Social”.

Las aportaciones iniciarán con el 1.25% anual hasta llegar al 5% sobre el salario integrado, y empezaría a tener efecto desde octubre de este año.

Respecto a la demanda de incremento al salario, en la que estuvieron de acuerdo las 37 secciones sindicales que integran la Comisión Revisora, propusieron 3.1%, a lo que se suma un aumento de 5% en el Concepto 11, con que tendrían un incremento global de 8.1%, informó el SNTSS.

Cabe destacar que por tratarse de una revisión integral del contrato colectivo de trabajo para los próximos dos años, la dirigencia debe someterla a la votación de todos los trabajadores afiliados al SNTSS tal y como lo demanda la Ley Federal del Trabajo y cuya supervisión está a cargo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Asimismo, la propuesta que presentó el dirigente sindical fue que se cree una Comisión bilateral “para que se encargue de analizar la situación que prevalece en los trabajadores que ingresaron a partir del año 2008 al Sistema de Aforey proponer escenarios con la finalidad de fortalecer las condiciones de retiro, en un lapso no mayor a 180 días naturales”.