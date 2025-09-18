Skysense anuncia plan de inversión de 110 millones de dólares entre 2025 y 2026

La compañía mexicana Skysense anunció el jueves un plan de inversión para lo que queda del año y para 2026 de unos 110 millones de dólares, que según dijo serán destinados a impulsar proyectos de microrredes, energía solar y almacenamiento en baterías.

La empresa busca consolidar su rol como socio estratégico de largo plazo en la transición energética de las empresas en México y América Latina, acelerando el proceso de transformación a un modelo energético más competitivo, resiliente y sostenible en la región, dijo en un comunicado.

"El objetivo de la inversión serán proyectos de microrredes con almacenamiento de energía detrás del medidor, además de proyectos híbridos que comprenden generación fotovoltaica y almacenamiento de energía en baterías para comercializar en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)", detalló.

Skysense, que trabaja para grupos aeroportuarios, industriales, inmobiliarios y hoteleros, ofrece servicios energéticos integrales para grandes consumidores y generadores de energía, con el fin de optimizar costos, reducir emisiones, garantizar la continuidad operativa y resolver retos de calidad eléctrica.